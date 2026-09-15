Esp : Le transfert d'Erling Haaland au Real annoncé

Malgré un long contrat qui court jusqu’en 2032 avec Manchester City, Erling Haaland pourrait faire l’objet d’un transfert colossal l’été prochain. Barcelone est à l’affût mais surtout, le Real Madrid se tient prêt.

Auteur d’un début de saison habituel à son échelle, avec 4 buts en 4 matchs de Premier League depuis le début de la saison, Erling Haaland continue de faire les beaux jours de Manchester City. L’international ivoirien de 26 ans s’inscrit dans la continuité avec le club anglais, où il est sous contrat jusqu’en 2032. Cela ne veut pas dire cependant que l’ancien buteur du Borussia Dortmund sera toujours en Premier League dans six ans.

Haaland sur le départ pour l'Espagne ?

Au contraire, la presse espagnole se fait de plus en plus bruyante ces dernières heures sur un possible départ d’Erling Haaland en Liga dès l’été prochain. Le site Fichajes s’en fait notamment l’écho avec une annonce forte. « Les journalistes Rubén Martín et José Félix Díaz ont publiquement relancé cette possibilité, Díaz affirmant que des sources proches du joueur l'ont informé d'une clause dans son contrat qui pourrait faciliter son départ du club anglais » relaie par exemple le média espagnol.

Une énorme surprise en préparation, confirmée par le média anglais Team Talk, plus mesuré mais qui évoque lui aussi un possible départ au Real Madrid… ou au FC Barcelone pour l’international norvégien. A Manchester City depuis l’été 2022 et son transfert en provenance du Borussia Dortmund pour 60 millions d’euros, l’attaquant norvégien (55 sélections, 62 buts) n’a jamais caché son envie de découvrir un jour la Liga. La question est maintenant de savoir qui du Real Madrid ou du Barça dégainera en premier, et sur quel club se portera le choix final d’Haaland au cas où il viendrait à recevoir deux propositions.

Du côté de Barcelone, Lewandowski n’a pas été numériquement remplacé puisque c’est Raphinha qui évolue au poste de numéro neuf depuis le début de la saison. A Madrid, le secteur offensif semble bouché avec Mbappé, Vinicius, Diomandé ou encore Bellingham sur les postes offensifs. Un départ d’Haaland reste pour l’instant hypothétique, mais nul doute que la presse espagnole va suivre l’évolution de ce dossier de très près dans les prochains mois.