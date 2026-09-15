Lens vire Dino Toppmöller et s’explique

Lens vire Dino Toppmöller et s’explique

Lens15 sept. , 18:16
parCorentin Facy
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Dans un communiqué publié ce mardi, le RC Lens a officialisé le départ de son entraîneur Dino Toppmöller et a justifié sa décision.
« Dans un esprit de respect mutuel, le Racing Club de Lens et Dino Toppmöller annoncent, d’un commun accord, la fin de leur collaboration. Au terme de nombreux échanges consacrés à la vie du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci. Ces évolutions structurantes n’ayant pu être partagées par Dino Toppmöller, le Club, en responsabilité, a pris la décision de mettre un terme à sa mission, ainsi qu’à celle de ses deux adjoints. Le Racing Club de Lens tient à saluer la sincère humanité et l’élégance dont Dino Toppmöller a constamment fait preuve. Le Club précise également que le tacticien a accepté de renoncer à une partie substantielle de ses indemnités contractuelles. Yannick Cahuzac prendra place sur le banc artésien à l’occasion du déplacement à Monaco » a confirmé le Racing sur son site officiel.
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