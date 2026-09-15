Lens vire Dino Toppmöller et s’explique

Si Rennes estime être lésé après avoir accepté de s'organiser en quatre jours pour recevoir le PSG, ils auraient pu tout simplement refusé la 1ère inversion et le match aurait été reporté.
Par contre il est en pourparler qu'il est un coupdebounologue dans le staff, il a tout prévu " l"artiste "
Si ils refusent de jouer defaite sur tapis vert point barre..
Mon Dieu le niveau de la sardine
Tiens le staff de la " vedette " est dévoilé par la FFF il y a un podologue, pourquoi n'y a t'il pas de manologue
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
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|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
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|4
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Communiqué officiel du Racing Club de Lens. ▶️ urlr.me/ugBWZP #RCLens