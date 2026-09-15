McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

Le Vélodrome peine terriblement à faire le plein pour le Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG ce dimanche. La preuve d’un désamour causé par Frank McCourt selon Eric Di Meco.

En grande difficulté depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille aura plus que jamais besoin de son public pour tenter de renverser le Paris Saint-Germain, ce dimanche au Vélodrome, lors de la 5e journée de Ligue 1. Une telle affiche met habituellement quelques minutes, au plus quelques heures pour se remplir dans la cité phocéenne. Mais cette fois, à cinq jours de la rencontre, il reste encore selon les sources entre 7.500 et 9.000 places au Vélodrome. Le signe terrible d’un désamour de plus en plus flagrant entre les supporters marseillais et le club détenu par Frank McCourt.

C’est en tout cas l’avis d’Eric Di Meco, qui estime que le propriétaire américain du club est directement visé par une telle contestation de la part des amoureux de l’OM. « Le match contre le Paris FC est une première alerte parce que l’an dernier, pas un match ne s’est déroulé sans 65 000 supporters. Pourtant, il y a eu des matchs difficiles. Ces dernières années, malgré les hauts et les bas, il y a toujours eu une grande fierté. Le stade était toujours plein, même contre les petites équipes » explique le champion d’Europe 1993 avant de poursuivre.

« Ça correspond à l’état d’esprit des supporters. Ils sont tous un peu résignés, contrariés par ce qu’il s’est passé. Beaucoup ne savent pas où va le club. Ca serait bien d’entendre l’actionnaire du jour sur cette situation, ce qu’il veut faire du club » ajoute-t-il. Reste que depuis plusieurs mois, Frank McCourt est bien silencieux, après avoir exigé de sa direction un mercato estival historique avec zéro recrue et les départs de nombreux titulaires de l’an dernier.

Un contexte difficile dans lequel doivent évoluer Bruno Genesio et les joueurs de l’OM, qui espèrent néanmoins que les 9.000 places encore vacantes trouveront preneur d’ici la fin de la semaine pour bénéficier d’un soutien total à l’occasion de ce choc face à un PSG qui n’affiche pas non plus la meilleure de ses formes depuis le début du championnat.