Duranville de retour pour Anderlecht-OL

Duranville de retour pour Anderlecht-OL

OL15 sept. , 17:10
parCorentin Facy
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Paulo Fonseca a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour la 1ère journée de Ligue Europa contre Anderlecht, ce mercredi soir. L’OL dispose d’un groupe au complet avec le retour de Julien Duranville dans le secteur offensif.
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Derniers commentaires

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

ouai tu troll pas trop sur un article de lyon mdr en 3 min 3 messages

Duranville de retour pour Anderlecht-OL

Il manquera donc Steve Kango, Noham Kamara, Abner Vinícius , Alejandro Gomes Rodriguez, Adil Hamdani

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

dedelafrite 30 août 2026 à 6:51 + 303 Tu peux te regarder dans la glace...Et comme tout le monde tu peux voir que tu es un putain de gros beauf sans amis mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

T'es parti pour faire les 24h du trollage ? T'es là depuis plusieurs heures à débattre sur le mot élu et tu veux pas t'arreter tu pourrais y passer la soirée mdr Tes preuves de mon trollage sur les articles de l'OL monsieur le mythomane?

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

dedelafrite 30 août 2026 à 6:50 + 303 t'es le premier à chialer tout le temps toi mdr Une vrai fillette qui voit de la haine partout lo

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