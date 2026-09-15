Duranville de retour pour Anderlecht-OL

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

T'es parti pour faire les 24h du trollage ? T'es là depuis plusieurs heures à débattre sur le mot élu et tu veux pas t'arreter tu pourrais y passer la soirée mdr Tes preuves de mon trollage sur les articles de l'OL monsieur le mythomane?