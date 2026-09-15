Anderlecht-OL : Un amoureux de l’ASSE rêve de taper Lyon

Anderlecht-OL : Un amoureux de l’ASSE rêve de taper Lyon

ASSE15 sept. , 20:30
parCorentin Facy
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Formé à l’AS Saint-Etienne, Léo Petrot va affronter l’Olympique Lyonnais ce mercredi en Europa League avec Anderlecht. Le défenseur de 29 ans aura forcément à coeur de briller face aux Gones.
Anderlecht attend la première journée de Ligue Europa avec impatience et l’un des joueurs du club belge un peu plus que les autres. Défenseur de 29 ans formé à l’AS Saint-Etienne, où il a joué jusqu’en 2025 après des passages à Andrézieux et à Lorient, Léo Pétrot s’est imposé comme un titulaire incontournable des Violets. Probablement titulaire contre l’OL ce mercredi, à moins d’un large turn-over de son entraîneur, l’ancien Stéphanois aura à coeur de livrer un très gros match contre l’ennemi lyonnais.
Présent en conférence de presse à la veille du match, le natif de Firminy n’a pas caché que cette réception de l’Olympique Lyonnais était un moment particulier pour lui. « En tant que Stéphanois, j'allais au stade depuis que je suis tout petit, donc je connais la rivalité qu'il peut y avoir. Jouer contre l'OL, c'est toujours spécial pour un Stéphanois » a-t-il avoué devant les médias belges et français, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, avant de poursuivre. « C'est toujours bien de jouer ce genre d'équipe, mais maintenant, je fais partie du club d'Anderlecht. Le plus important demain (mercredi) sera de gagner » affirme Léo Petrot.

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Pour ce déplacement en Belgique dans le cadre de la 1ère journée de Ligue Europa, le défenseur formé à l’ASSE pourrait retrouver face à lui une équipe lyonnaise très remaniée. Descamps, Nakamura ou encore Mata sont attendus parmi les potentiels titulaires. Rien de surprenant au vu du calendrier infernal de l’OL depuis le début de la saison puisque l’équipe de Paulo Fonseca a disputé quatre matchs officiels de plus que les autres équipes françaises avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, puis le barrage perdu face à Fenerbahçe.
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mdrrr. tellement hate de voir le resultat final et son bilan en bleu

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Refus de jouer ? Ok donc défaite sur tapis vert

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

Ha, parceque l equipe tourne les dernieres années contre le PSG... T'es sur que t'as pas voulu dire qu'ils paient 200 boules pour voir une tournante ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

On nous prend pour des cons depuis des années avec le champions project ... Faut en plus se saigner, avec des prix plus eleves pour voir une demi equipe ?

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

rien. et je reste a ma place de supporter. j fais pas le keke comme vous a dire il doit degager, il est pas le bienvenu. mdrr mais fermez la. c est son club bande de quiches. soit tu encourages SON equipe. soit tu supportes un autre club. si tu restes tu la fermes et tu fais ton job. tu encourages c tt

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