Anderlecht-OL : Un amoureux de l’ASSE rêve de taper Lyon

mdrrr. tellement hate de voir le resultat final et son bilan en bleu
Refus de jouer ? Ok donc défaite sur tapis vert
Ha, parceque l equipe tourne les dernieres années contre le PSG... T'es sur que t'as pas voulu dire qu'ils paient 200 boules pour voir une tournante ?
On nous prend pour des cons depuis des années avec le champions project ... Faut en plus se saigner, avec des prix plus eleves pour voir une demi equipe ?
rien. et je reste a ma place de supporter. j fais pas le keke comme vous a dire il doit degager, il est pas le bienvenu. mdrr mais fermez la. c est son club bande de quiches. soit tu encourages SON equipe. soit tu supportes un autre club. si tu restes tu la fermes et tu fais ton job. tu encourages c tt
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
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|4
|1
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|1
|6
|6
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|5
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|0
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|4
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|4
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|1
|1
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|1
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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