PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Rennes refuse catégoriquement de se déplacer au Parc des Princes en mars prochain, après l’inversion du match aller au Roazhon Park en raison de la pelouse en mauvais état du PSG.

Le feuilleton entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais est loin d’être terminé. Lors de la première journée de Ligue 1, l’affiche entre les deux clubs, initialement prévue au Parc des Princes, avait été délocalisée au Roazhon Park à quatre jours de la date de l’évènement. En cause, la pelouse en mauvais état du club parisien en raison d’un champignon. Rennes a accepté d’accueillir la rencontre de la 1ère journée de Ligue 1, refusant néanmoins la thèse d’une inversion.

Le club breton souhaite aussi accueillir, comme prévu dans le calendrier initial, le match de la 23e journée de Ligue 1 le week-end du 6 mars prochain. La LFP a sifflé il y a quelques semaines la fin de la récréation dans ce dossier, actant l’inversion pure et simple du match, ce qui signifie que le match du mois de mars prochain se disputera bien au Parc des Princes. Une décision que le Stade Rennais conteste officiellement auprès du CNOSF selon L’Equipe.

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« Pour défendre ses intérêts, Rennes vient donc de saisir le CNOSF, qui va réexaminer le dossier et formuler un avis. La LFP aura alors le loisir de suivre ou pas sa recommandation. Dans cette affaire, Rennes estime être lésé après avoir accepté de s'organiser en quatre jours pour recevoir le PSG et décevoir ses supporters en vacances » écrit le quotidien national. Le média précise que le Stade Rennais réfute l’idée de la « circonstance exceptionnelle » mise en avant par le Paris Saint-Germain. La LFP reste de son côté très ferme, affirmant que tous les clubs doivent jouer autant de matchs à domicile qu’à l’extérieur au cours de la saison. Même si le CNOSF donne raison au Stade Rennais, il est donc très probable que la Ligue de Football Professionnel maintienne sa décision, celle de faire jouer au Parc des Princes le PSG-Rennes du week-end du 6 mars.