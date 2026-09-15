PSG : Le malaise Mayulu prend de l'ampleur

Désigné capitaine lors des deux matchs amicaux disputés cet été et récemment prolongé jusqu'en juin 2031, Senny Mayulu voit sa situation sportive prendre une drôle tournure. Mais que se passe-t-il vraiment avec le Titi parisien ?

Quand on parle de Senny Mayulu, difficile de penser à une autre image que celle de lui courant sans trop savoir où aller après avoir inscrit le cinquième but du festival parisien en finale de la Ligue des champions 2025. Depuis, les choses ont bien changé. Si la saison dernière, il a pu bénéficier d'un temps de jeu important et a participé à 41 rencontres, le Titi parisien connait un début d'exercice 2026-2027 plus indécis.

Alors que Luis Enrique lui a donné le brassard de capitaine pour les deux matchs amicaux du PSG cet été (Majorque, Manchester United), Senny Mayulu peine à retrouver sa place dans l'effectif parisien. Un effectif tellement étoffé que plusieurs joueurs doivent systématiquement être écartés, faute de place. Problème : Mayulu a déjà été mis de côté à deux reprises depuis le début de la saison (à Rennes et à Brest).

Mayulu perd du terrain

Il s’entraîne de la meilleure des manières pour être prêt quand l’équipe a besoin de lui », avait-il déclaré à son sujet avant Brest. Prolongé jusqu'en juin 2031 le 4 septembre dernier, le milieu offensif parisien devrait avoir un temps de jeu plus important pour poursuivre sa progression, lui qui n'a que 20 ans. Mais que se passe-t-il réellement pour que Senny Mayulu soit si peu utilisé ? Jusqu'à présent, il ne compte que 44 minutes en Ligue 1 cette saison, et aucune titularisation. Il est pourtant un joueur que Luis Enrique apprécie beaucoup : «», avait-il déclaré à son sujet avant Brest. Prolongé jusqu'en juin 2031 le 4 septembre dernier, le milieu offensif parisien devrait avoir un temps de jeu plus important pour poursuivre sa progression, lui qui n'a que 20 ans.

Le Parisien rappelle qu'il a fait le choix de rester à Paris malgré de grosses sollicitations extérieures, mais la montée en puissance de Dro et l'arrivée de Maghnes Akliouche lui bouchent clairement une porte qu'il avait réussi à ouvrir avec la force de son travail. Peut-être que sa polyvalence très marquée, à un moment où l'effectif est trop fourni, bloque une présence stable dans le groupe. Car à pouvoir tout faire, il passe quand même derrière ceux qui connaissent parfaitement leur rôle. En interne, en tout cas, il n'y a aucune cassure, rassure le média francilien. Reste à savoir désormais s'il sera de la partie pour le Classique à Marseille ce week-end.