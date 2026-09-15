PSG : Le malaise Mayulu prend de l'ampleur

PSG : Le malaise Mayulu prend de l'ampleur

PSG15 sept. , 17:30
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Désigné capitaine lors des deux matchs amicaux disputés cet été et récemment prolongé jusqu'en juin 2031, Senny Mayulu voit sa situation sportive prendre une drôle tournure. Mais que se passe-t-il vraiment avec le Titi parisien ?
Quand on parle de Senny Mayulu, difficile de penser à une autre image que celle de lui courant sans trop savoir où aller après avoir inscrit le cinquième but du festival parisien en finale de la Ligue des champions 2025. Depuis, les choses ont bien changé. Si la saison dernière, il a pu bénéficier d'un temps de jeu important et a participé à 41 rencontres, le Titi parisien connait un début d'exercice 2026-2027 plus indécis.
Alors que Luis Enrique lui a donné le brassard de capitaine pour les deux matchs amicaux du PSG cet été (Majorque, Manchester United), Senny Mayulu peine à retrouver sa place dans l'effectif parisien. Un effectif tellement étoffé que plusieurs joueurs doivent systématiquement être écartés, faute de place. Problème : Mayulu a déjà été mis de côté à deux reprises depuis le début de la saison (à Rennes et à Brest).

Mayulu perd du terrain

Mais que se passe-t-il réellement pour que Senny Mayulu soit si peu utilisé ? Jusqu'à présent, il ne compte que 44 minutes en Ligue 1 cette saison, et aucune titularisation. Il est pourtant un joueur que Luis Enrique apprécie beaucoup : « Il s’entraîne de la meilleure des manières pour être prêt quand l’équipe a besoin de lui », avait-il déclaré à son sujet avant Brest. Prolongé jusqu'en juin 2031 le 4 septembre dernier, le milieu offensif parisien devrait avoir un temps de jeu plus important pour poursuivre sa progression, lui qui n'a que 20 ans.
Le Parisien rappelle qu'il a fait le choix de rester à Paris malgré de grosses sollicitations extérieures, mais la montée en puissance de Dro et l'arrivée de Maghnes Akliouche lui bouchent clairement une porte qu'il avait réussi à ouvrir avec la force de son travail. Peut-être que sa polyvalence très marquée, à un moment où l'effectif est trop fourni, bloque une présence stable dans le groupe. Car à pouvoir tout faire, il passe quand même derrière ceux qui connaissent parfaitement leur rôle. En interne, en tout cas, il n'y a aucune cassure, rassure le média francilien. Reste à savoir désormais s'il sera de la partie pour le Classique à Marseille ce week-end.

Lire aussi

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à MarseilleL'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille
PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis EnriquePSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique
Articles Recommandés
Mccourt Cible Le Velodrome Boycotte Om Psg
OM

McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG

Psg Srfc Rennes Refuse Officiellement De Jouer Au Parc
Ligue 1

PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Lens Vire Dino Toppmoller Et Sexplique
Lens

Lens vire Dino Toppmöller et s’explique

Chelsea Craque Et Offre 140 Me Au Barca
Premier League

Chelsea craque et offre 140 ME au Barça

Fil Info

15 sept. , 19:00
McCourt ciblé, le Vélodrome boycotte OM-PSG
15 sept. , 18:33
PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc
15 sept. , 18:16
Lens vire Dino Toppmöller et s’explique
15 sept. , 18:00
Chelsea craque et offre 140 ME au Barça
15 sept. , 17:10
Duranville de retour pour Anderlecht-OL
15 sept. , 17:00
L'arbitre d'OL-Rennes dévoilé, mauvaise nouvelle pour Lyon
15 sept. , 16:30
EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove
15 sept. , 16:00
EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé
15 sept. , 15:30
OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Derniers commentaires

PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Si Rennes estime être lésé après avoir accepté de s'organiser en quatre jours pour recevoir le PSG, ils auraient pu tout simplement refusé la 1ère inversion et le match aurait été reporté.

EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

Par contre il est en pourparler qu'il est un coupdebounologue dans le staff, il a tout prévu " l"artiste "

PSG-SRFC : Rennes refuse officiellement de jouer au Parc

Si ils refusent de jouer defaite sur tapis vert point barre..

Duranville de retour pour Anderlecht-OL

Mon Dieu le niveau de la sardine

EdF : Neuf surprises à venir, Zidane innove

Tiens le staff de la " vedette " est dévoilé par la FFF il y a un podologue, pourquoi n'y a t'il pas de manologue

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading