Chelsea craque et offre 140 ME au Barça

Chelsea craque et offre 140 ME au Barça

Premier League15 sept. , 18:00
parCorentin Facy
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Chelsea sera actif lors du prochain mercato hivernal. Xabi Alonso souhaite recruter un milieu de terrain pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City et a jeté son dévolu sur un Barcelonais.
L’été dernier, Chelsea a vécu un mercato plus calme et cohérent, en comparaison aux folies des années précédentes. Sous la houlette de Xabi Alonso, les Blues ont fait venir de l’expérience avec des joueurs comme Anderson ou Welbeck. L’effectif de Chelsea paraît plus équilibré et, sans coupe d’Europe, de nombreux observateurs de la Premier League estiment que le pensionnaire de Stamford Bridge fait partie des favoris pour une place dans le top 4. Xabi Alonso estime néanmoins que l’effectif doit être renforcé au mercato hivernal.
L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid souhaite notamment voir débarquer un joueur au milieu de terrain afin de compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City dans les derniers jours du mercato estival. Selon El Nacional, l’entraîneur londonien a déjà identifié la recrue idéale en la personne de Fermin Lopez. Souvent remplaçant la saison dernière, l’international espagnol a démarré quatre des cinq premiers matchs de Liga sous les ordres d’Hansi Flick en 2026-2027 avec un excellent bilan de 4 buts et 2 passes décisives. Il sera forcément très compliqué de le sortir du Barça, où il est sous contrat jusqu’en 2031.

Chelsea rêve de Fermin Lopez

Mais le média spécialisé l’affirme, Chelsea est prêt à faire de grandes folies pour attirer le milieu de 23 ans en janvier prochain et pourrait même dégainer une proposition avoisinant les 140 millions d’euros. Si le Barça va mieux financièrement, une telle offre pourrait tout de même faire réfléchir Deco et Joan Laporta d’autant que les solutions sont nombreuses au milieu de terrain
Hansi Flick peut également s’appuyer sur Xavi Espart, Rodri, Pedri, De Jong, Gavi ou encore Bernal et Olmo. De quoi voir venir, même en cas de départ de Fermin Lopez. Déjà associé à des clubs de Premier League ces derniers mois, l’international espagnol sera-t-il tenté par l’opportunité de signer à Chelsea en janvier ? Rien n’est moins sûr mais le dossier est en tout cas à suivre de très près.

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