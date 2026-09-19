Du Barça au PSG, il révèle l’astuce de Ferran Torres

En réussite pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres fait preuve d’une redoutable efficacité. L’attaquant espagnol ne se distingue pas par ses qualités athlétiques. Mais son intelligence dans les derniers mètres en fait une réelle menace pour les défenses.

Les Catalans ont sans doute du mal à reconnaître Ferran Torres. Critiqué pour son manque de réalisme, l’attaquant transféré par le FC Barcelone empile les buts avec le Paris Saint-Germain . L’international espagnol en compte déjà six en cinq matchs toutes compétitions confondues. La statistique est déjà bluffante, sachant que le Parisien a marqué sur tous ses tirs cadrés.

Sa réussite en étonne plus d’un de l’autre côté des Pyrénées. Mais Omar Da Fonseca, lui, reconnaît bien la qualité de déplacement du héros de la finale du Mondial 2026. « Sa grosse qualité, c'est qu'il fait des mouvements différents, intelligents, a analysé le consultant pour L’Equipe. Il parvient à distraire ses adversaires et à arriver sur le ballon comme un voleur. C'était particulièrement fort avec Dani Olmo à Barcelone : même face à des défenses assez serrées, il arrive à détecter l'espace qui n'existe pas. Il grandit l'espace. »

Il est capable de jouer lentement à toute vitesse - Omar Da Fonseca

« Il n'est pas très puissant, n'a pas un jeu de tête extraordinaire, ou de frappe supersonique. Mais il a le flair, a souligné le spécialiste de la Liga. Et s'il loupe, il cicatrise rapidement la frustration. C'est un optimiste du but, et ça c'est important. Ce n'est pas un avant-centre, un Haaland ou un Lewandowski. La surface, il faut qu'il en sorte de temps en temps pour sentir le ballon. Il a ce sens pour déceler le moment exact où il doit y aller. Et là, il est capable de jouer lentement à toute vitesse, tu ne le sens pas anxieux devant le but. » Soit tout ce qu’affectionne l’entraîneur parisien Luis Enrique pour le rôle de numéro 9.