OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !
Et je ne parle pas que de Bruno mais aussi de son père !!! Quand même, enfanter un gluant pareil, ça fait réfléchir... Manix control...
Ce sont loin d'être les pires au CUP. Mais pas de surprise au vu de la tendance depuis QSI
C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !
Douglas : Ce n'est pas Rémi. Lui c'est le 34, il parodie le 33.😊
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
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|5
|1
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|9
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|6
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|2
|0
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|7
|12
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|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Les chants à l’encontre de la maman d’Ousmane Dembélé entendus dans une tribune du Vélodrome sont à vomir. Il n’y a aucun folklore là-dedans ! Voyons-voir si la #LFP va mener une enquête. Aucun joueur n’a à subir ce type de chant peu importe les couleurs qu’il représente.#OMPSG