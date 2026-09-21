OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

L'OM risque d'avoir des problèmes par rapport au comportement de ses supporters face au PSG ce dimanche soir. Et il ne s'agit pas que des fumigènes utilisés.

L’Olympique de Marseille va devoir subir pendant quasiment trois semaines les conséquences sportives de sa défaite face au PSG. Ce revers 2-1 met en effet la formation de Bruno Genesio en position de relégable. Mais ce n’est pas le seul problème qu’il faudra gérer après ce match. En effet, la Ligue a reconnu auprès du Parisien qu’un dossier disciplinaire avait été ouvert à la suite de la rencontre. Et ce ne sont pas les fumigènes allumés pendant le match qui posent le plus de problèmes.

Plusieurs problèmes ont été signalés, et le collectif Carton Rouge, qui lutte contre l’homophobie, s’étonne même publiquement que la rencontre n’ait pas été interrompue par l'arbitre malgré des chants à caractère homophobes entendus à au moins deux reprises. Cela avait été le cas à Lyon, pour le match de la veille contre Rennes, où une banderole insultante avait été déployée. Mais il faut croire que les chants font moins réagir les officiels ou les délégués.

Plusieurs chants insultants ou homophobes ont en tout cas été répertoriés à des moments précis du match, et le dossier disciplinaire a donc été ouvert. « la LFP a rappelé, à titre d’information, que la saison passée, la Commission de discipline avait prononcé un total de 212 500 euros d’amende, six match ferme à huis clos partiel et quatre matchs avec sursis à huis clos partiel dans le cadre d’insultes homophobes », a souligné Le Parisien.

Avant la rencontre, la ministre des Sports, Marina Ferrari, avait prévenu qu’elle serait particulièrement attentive au déroulement du match entre l’OM et le PSG, forcément toujours très suivi. Elle s'était directement adressée au président de la Ligue Vincent Labrune sur ce sujet.