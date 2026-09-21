OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

OM21 sept. , 22:00
parGuillaume Conte
11
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM risque d'avoir des problèmes par rapport au comportement de ses supporters face au PSG ce dimanche soir. Et il ne s'agit pas que des fumigènes utilisés.
L’Olympique de Marseille va devoir subir pendant quasiment trois semaines les conséquences sportives de sa défaite face au PSG. Ce revers 2-1 met en effet la formation de Bruno Genesio en position de relégable. Mais ce n’est pas le seul problème qu’il faudra gérer après ce match. En effet, la Ligue a reconnu auprès du Parisien qu’un dossier disciplinaire avait été ouvert à la suite de la rencontre. Et ce ne sont pas les fumigènes allumés pendant le match qui posent le plus de problèmes.
Plusieurs problèmes ont été signalés, et le collectif Carton Rouge, qui lutte contre l’homophobie, s’étonne même publiquement que la rencontre n’ait pas été interrompue par l'arbitre malgré des chants à caractère homophobes entendus à au moins deux reprises. Cela avait été le cas à Lyon, pour le match de la veille contre Rennes, où une banderole insultante avait été déployée. Mais il faut croire que les chants font moins réagir les officiels ou les délégués.
Plusieurs chants insultants ou homophobes ont en tout cas été répertoriés à des moments précis du match, et le dossier disciplinaire a donc été ouvert. « la LFP a rappelé, à titre d’information, que la saison passée, la Commission de discipline avait prononcé un total de 212 500 euros d’amende, six match ferme à huis clos partiel et quatre matchs avec sursis à huis clos partiel dans le cadre d’insultes homophobes », a souligné Le Parisien.
Avant la rencontre, la ministre des Sports, Marina Ferrari, avait prévenu qu’elle serait particulièrement attentive au déroulement du match entre l’OM et le PSG, forcément toujours très suivi. Elle s'était directement adressée au président de la Ligue Vincent Labrune sur ce sujet.
Articles Recommandés
Lepaul
Equipe de France

EdF : Il va pousser Mbappé sur l’aile gauche, ce n’est pas Dembélé

Le Psg Vire 80 Supporters Du Parc Des Princes
PSG

Le PSG vire 80 supporters du Parc des Princes

Lol Demande Pardon
OL

L’OL demande pardon

Le Psg Cest Fini Pierre Menes Ny Croit Plus
PSG

Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus

Fil Info

21 sept. , 23:00
EdF : Il va pousser Mbappé sur l’aile gauche, ce n’est pas Dembélé
21 sept. , 22:30
Le PSG vire 80 supporters du Parc des Princes
21 sept. , 21:30
L’OL demande pardon
21 sept. , 21:00
Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus
21 sept. , 20:30
L’Atlético humilie le Real et applaudit le Barça
21 sept. , 20:15
Gallerie : Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine
21 sept. , 20:00
OM : Neal Maupay exige deux changements radicaux
21 sept. , 19:30
Une pépite de Chelsea se voit déjà au PSG
21 sept. , 19:05
L’ASSE prend un premier trophée

Derniers commentaires

Le PSG c’est fini, Pierre Ménès n’y croit plus

Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !

OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

Et je ne parle pas que de Bruno mais aussi de son père !!! Quand même, enfanter un gluant pareil, ça fait réfléchir... Manix control...

Le PSG vire 80 supporters du Parc des Princes

Ce sont loin d'être les pires au CUP. Mais pas de surprise au vu de la tendance depuis QSI

OM-PSG : La Ligue ouvre une enquête contre Marseille

C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !

OL-Rennes arrêté, la LFP accusée de s'acharner sur Lyon

Douglas : Ce n'est pas Rémi. Lui c'est le 34, il parodie le 33.😊

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading