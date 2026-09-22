OL : L’Equipe achève le gros flop à 8 ME du mercato

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a classé le plus gros top du mercato de l’OL ainsi que le flop de l’été. Les noms de Loïs Openda et de Julien Duranville ressortent chez les Gones.

Matthieu Louis-Jean a été très actif cet été pour tenter de renforcer l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais. Afonso Moreira et Malick Fofana ont fait leurs valises pour 60 millions d’euros et dans le sens inverse, l’OL a investi pour 30 millions d’euros afin de recruter huit joueurs. Après quasiment deux mois de compétition, le journal L’Equipe a tiré un premier bilan des recrues en choisissant son top et son flop du mercato lyonnais. Sans surprise, le top n’est autre que Loïs Openda. Déjà auteur de deux buts et d’une passe décisive, l’international belge a une activité très importante sur le front de l’attaque de l’OL.

Sa complémentarité avec Ernest Nuamah s’affine au fil des matchs et le trio que les deux hommes forment avec Pavel Sulc est très prometteur. En revanche, une autre recrue a bien plus de mal à s’adapter à son nouveau club et c’est un autre joueur belge : Julien Duranville. Acheté pour 8,5 millions d’euros bonus compris en provenance du Borussia Dortmund, l’ailier de 20 ans n’y arrive pas pour le moment. « L'ailier n'a pas fait ses preuves. Et pour cause. Il n'a pas encore joué de la saison en raison de blessures. Et auparavant, ses prestations avaient laissé à désirer en préparation » juge L’Equipe, qui considère Julien Duranville comme le plus gros flop de l’Olympique Lyonnais au mercato à ce stade de la saison.

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Espérons que cela puisse changer au fil des semaines, mais l’ancien de Dortmund et de Bâle va avoir du travail pour se faire une place dans le onze de départ de Paulo Fonseca. Et pour cause, la concurrence est colossale à son poste avec un secteur offensif très fourni qui compte Sulc, Openda, Nuamah mais aussi Boudache ou encore Nakamura. Duranville fait pour l’instant office de sixième solution dans l’esprit de son entraîneur et va rapidement devoir hausser son niveau de jeu s’il veut espérer gratter du temps de jeu à l’OL.