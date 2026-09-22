OM : Genesio et McCourt, le divorce est définitif

La situation est tendue comme jamais à Marseille, où Bruno Genesio se sent floué par son patron Frank McCourt après un mercato terrible avec zéro recrue. L’entraîneur de l’OM attend que l’Américain prenne la parole publiquement pendant la trêve, mais cela a peu de chances d’arriver.

Bruno Genesio ne parvient plus à masquer sa colère et sa frustration. Après la défaite contre le PSG, la quatrième de suite en Ligue 1 , l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a de nouveau lancé une pique à sa direction au micro de Ligue1+. Genesio attend de l’état-major de l’OM qu’il prenne la parole pour clarifier les ambitions du club, alors que l’entraîneur de 59 ans porte un peu seul la responsabilité de la situation actuelle sur la scène médiatique depuis plusieurs semaines. L’Equipe confirme ce ressenti de Bruno Genesio et affirme que le coach phocéen attend une prise de parole d’un homme : Frank McCourt.

Genesio attend une prise de parole de McCourt

Tandis qu’il entretient une bonne relation avec son président Stéphane Richard et avec son directeur sportif Grégory Lorenzi, l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes veut voir le natif de Boston assumer ses responsabilités et donner le cap pour la saison 2026-2027. Son voeu devrait toutefois être vain, car Frank McCourt n’a pas du tout l’intention de prendre la parole pendant la trêve. L’entourage proche de l’Américain non plus, d’ailleurs. McCourt sait qu’il a tout à perdre en prenant la parole puisqu’il n’a aucune bonne nouvelle à annoncer.

Celui qui est propriétaire de l’OM depuis 2016 est en plus surpris de la posture de Bruno Genesio, car il « n’a pas l’impression d’avoir abusé » de sa confiance cet été, malgré de nombreux départs au mercato et aucune recrue en contrepartie. Preuve que le clan McCourt se fait petit à Marseille ces derniers temps, ni l’Américain ni ses proches n’étaient présents au Vélodrome dimanche pour assister au Classique contre le PSG, une affiche que le Bostonien vient pourtant voir habituellement.

Une rupture définitive à l'OM ?

Frank McCourt a été touché par les banderoles lors du premier match de la saison contre Strasbourg et n’a plus l’intention de mettre les pieds à Marseille tant que l’ambiance sera si hostile à son encontre. Bruno Genesio, de son côté, ne sera pas ravi par la situation. Il attend son patron au tournant dans la presse, mais il devra se contenter d’échanger avec Stéphane Richard et avec Grégory Lorenzi durant la trêve, tout en travaillant avec les joueurs non-sélectionnés pour cette longue trêve de trois semaines. Ce mois de septembre marque en tout cas une rupture totale et peut-être définitive entre Bruno Genesio et Frank McCourt.