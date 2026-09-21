Le PSG vire 80 supporters du Parc des Princes

Le PSG vire 80 supporters du Parc des Princes

PSG21 sept. , 22:30
parGuillaume Conte
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Le PSG conserve sa fermeté à l'égard de ses propres supporters qui ne respectent pas les règles. Une partie du CUP a été définitivement bannie.
Les environs du Parc des Princes sont désormais très sécurisés, et que ce soit dans les tribunes comme en dehors, le calme est enfin revenu. Le PSG a décidé d’attribuer sa confiance au Collectif Ultras Paris, qu’il peut ainsi contrôler. Et le club de la capitale fait régulièrement comprendre qu’il compte bien garder cette maitrise sur la durée.
Ce lundi, l’AFP a fait savoir qu’un groupe faisant partie du CUP nommé Parias Cohortis, avait tout simplement été exclu. Cette sanction représentait 80 personnes et ne sera plus autorisée à assister au match à domicile dans la tribune Auteuil où elle prenait place, et ne pourra plus effectuer les déplacements du PSG non plus. Cette décision fait suite aux incidents qui avaient eu lieu sur la route d’Angers au printemps dernier, quand deux groupes de supporters du PSG se sont affrontés sur une aire d’autoroute. Certains membres du CUP n’avaient même pas pu assister au match prévu contre Angers.
Suite à cela, le PSG avait exigé que Parias Cohortis changer de position dans le virage et se sépare de ses membres violents. Ce qui n’a pas été le cas selon le club, qui a donc décidé de rendre l’exclusion provisoire, désormais définitive. Le PSG a confirmé cette mise à l’écart définitive et se sépare donc de 80 supporters, même si cela ne devrait pas empêcher le Parc des Princes d’être à guichets fermés à chaque rencontre.
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Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !

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Et je ne parle pas que de Bruno mais aussi de son père !!! Quand même, enfanter un gluant pareil, ça fait réfléchir... Manix control...

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Ce sont loin d'être les pires au CUP. Mais pas de surprise au vu de la tendance depuis QSI

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C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !

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Douglas : Ce n'est pas Rémi. Lui c'est le 34, il parodie le 33.😊

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