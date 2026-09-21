EdF : Il va pousser Mbappé sur l’aile gauche, ce n’est pas Dembélé

Zinedine Zidane souhaite changer le visage offensif des Bleus, et laisser la place de Kylian Mbappé en pointe à un autre joueur. Et si cela profitait à Estéban Lepaul ?

Zinedine Zidane en a parlé directement avec Kylian Mbappé, il pourrait y avoir du changement radical au sein de l’attaque de l’équipe de France. Le Ballon d’Or 1998 voit tout simplement le capitaine des Bleus au poste d’ailier gauche, et non plus comme avant-centre. Au Real Madrid, il a fait évoluer son jeu pour se rapprocher de l’axe, et marquer encore plus de buts, même s’il se marche souvent sur les pieds avec Vinicius, qui se trouve sur l’aile gauche.

Le mettre au poste d’ailier gauche libérerait une place dans l’axe, et conviendrait à Ousmane Dembélé, qui adore se balader dans le coeur du jeu. Mais cela pourrait aussi faire le bonheur d’un véritable numéro 9, comme Estéban Lepaul, appelé pour la première fois par Zizou pour les matchs de Ligue des Nations. C’est ce que pense Jano Rességuié, qui voit bien le joueur rennais être l’une des bonnes surprises de ce premier rassemblement.

« C’est un profil qu’on n’a pas, qu’on n’a plus. Je le compare à JPP ou André-Pierre Gignac. C’est un chasseur de but, un garçon capable de frapper dans n’importe quelle position. On l’a vu notamment lors du match européen où il envoie une volée qui a rappelé des souvenirs à quelqu’un, de ce profil-là. Je pense qu’il est intéressant. Après, on verra si on doit lier le fait que Zidane aime beaucoup Mbappé à gauche, si ça peut libérer la place à Lepaul dans l’axe et en conservant Dembélé à droite. C’est une déduction dans la façon dont il a présenté les choses », a livré le journaliste spécialisé sur les ondes de RTL.

Ce serait une sacrée surprise de voir Lepaul, qui a beaucoup progressé depuis un an mais possède encore des lacunes pour le niveau international, s’imposer à ce poste très prisé. Mais Zinedine Zidane, champion du monde en 1998, est bien placé pour savoir que les Bleus ont parfois besoin d’un avant-centre moins brillant mais plus présent pour libérer les autres atouts offensifs.