Lepaul

EdF : Il va pousser Mbappé sur l’aile gauche, ce n’est pas Dembélé

Equipe de France21 sept. , 23:00
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane souhaite changer le visage offensif des Bleus, et laisser la place de Kylian Mbappé en pointe à un autre joueur. Et si cela profitait à Estéban Lepaul ?
Zinedine Zidane en a parlé directement avec Kylian Mbappé, il pourrait y avoir du changement radical au sein de l’attaque de l’équipe de France. Le Ballon d’Or 1998 voit tout simplement le capitaine des Bleus au poste d’ailier gauche, et non plus comme avant-centre. Au Real Madrid, il a fait évoluer son jeu pour se rapprocher de l’axe, et marquer encore plus de buts, même s’il se marche souvent sur les pieds avec Vinicius, qui se trouve sur l’aile gauche.
Le mettre au poste d’ailier gauche libérerait une place dans l’axe, et conviendrait à Ousmane Dembélé, qui adore se balader dans le coeur du jeu. Mais cela pourrait aussi faire le bonheur d’un véritable numéro 9, comme Estéban Lepaul, appelé pour la première fois par Zizou pour les matchs de Ligue des Nations. C’est ce que pense Jano Rességuié, qui voit bien le joueur rennais être l’une des bonnes surprises de ce premier rassemblement.
« C’est un profil qu’on n’a pas, qu’on n’a plus. Je le compare à JPP ou André-Pierre Gignac. C’est un chasseur de but, un garçon capable de frapper dans n’importe quelle position. On l’a vu notamment lors du match européen où il envoie une volée qui a rappelé des souvenirs à quelqu’un, de ce profil-là. Je pense qu’il est intéressant. Après, on verra si on doit lier le fait que Zidane aime beaucoup Mbappé à gauche, si ça peut libérer la place à Lepaul dans l’axe et en conservant Dembélé à droite. C’est une déduction dans la façon dont il a présenté les choses », a livré le journaliste spécialisé sur les ondes de RTL.
Ce serait une sacrée surprise de voir Lepaul, qui a beaucoup progressé depuis un an mais possède encore des lacunes pour le niveau international, s’imposer à ce poste très prisé. Mais Zinedine Zidane, champion du monde en 1998, est bien placé pour savoir que les Bleus ont parfois besoin d’un avant-centre moins brillant mais plus présent pour libérer les autres atouts offensifs.
E. Lepaul

E. Lepaul

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Personnellement je ne suis pas d’accord avec lui, il faut juste que Luis fasse débuter ferran tores, ce joueur fait directement changer l’équipe, que dembele arrête d’être un joueur personnel et le PSG va de nouveau être injouable !

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C’est dommage car tes 2 premiers commentaires etaient très intéressants puis viens celui ci qui démonte d’un coups d’un seul ces derniers ! Quand je dis "ton petit club" ce n’est pas pour réduire mais tout simplement une façon de parler ! Maintenant puceau ou pas mon petit club ne ce prend pas pour un grand d’Europe, mon petit club sait travailler et l’a démontrer depuis 2 ans car je pense que pas beaucoup de petit club comme le miens aurait remonté en si peux de temps avec les problèmes financiers et en restant européen pour finir dans le top 4 ! Pour finir parler d’une coupe d’Europe datant de 34 ans gagné avec des magouilles de match truqué pour finir relégué en ligue 2 la saison suivante excuse moi de te dire que c’est pas non plus un exploit exceptionnel !

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