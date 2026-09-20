Lizarazu remet le Melon d’Or à Mbappé

Moment de tension à venir entre Ousmane Dembélé, qui n'aurait pas apprécié les propos de son compère, et Kylian Mbappé à Clairefontaine la semaine prochaine ? Pour Bixente Lizarazu, l'attaquant du Real Madrid a tout de même frappé fort.

Ce lundi, les joueurs convoqués par Zinedine Zidane se retrouveront à Clairefontaine. Et si la première du nouveau sélectionneur va faire beaucoup parler, les projecteurs seront aussi tournés vers Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Les deux hommes se sont pris le bec par médias interposés à propos du Ballon d’Or.

L’attaquant du Real Madrid estime clairement le mériter et le fait savoir bien haut et fort. Cela a eu le don de faire réagir le joueur du PSG, tenant du titre et qui n’a pas apprécié certains propos. De quoi provoquer des petites frictions chez les Bleus, estime Bixente Lizarazu.

Pour Téléfoot, le consultant de TF1 a tout de même voulu dédramatiser cette joute verbale, tout en rappelant que Kylian Mbappé y était allé assez fort pour se mettre en avant.

« La réponse de Dembélé, est ce que c’est une réponse humoristique à ce qu’avait déclaré Mbappé par rapport à « l’élu ». Certains peuvent dire que c’est une pique au premier degré, et d’autres de l’humour. Quand le Ballon d’Or sera passé, on passera à autre chose. Mais il ne faudrait pas qu’il y ait une petite tension qui se créé à cause de cela, par rapport au discours de Mbappé qui était lui très égoïste et très centré sur lui-même », a livré l’ancien champion du monde, qui aura l’occasion de continuer à dire ce qu’il pense de cette bataille dans les prochaines semaines, puisque TF1 retransmettra les premiers matchs de Zinedine Zidane à la tête des Bleus à partir de la semaine prochaine.