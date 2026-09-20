Lizarazu remet le Melon d’Or à Mbappé

Le titre, volontairement haineux envers le club de Marseille, le buzz, toujours le buzz, pour attirer les déchets.
Alors va écouter ce qu'a dit Zemmour...
Ok
Bien évidemment que cela n'aurait rien changé avec une autre composition, comme le dit Haise. On a pu le voir en fin de match où l'on a mis le 4ème but et failli en mettre un ou deux de plus !
Renseigne toi avant de parler stp ..tu passe pour une buse.. Ya eu 20 minutes d'interruptions
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
« Il ne faudrait pas qu’il y ait une petite tension qui se crée par rapport au discours de Mbappé qui était lui très égoïste et très centré sur lui-même. » @BixeLizarazu le duel entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or et ses possibles conséquences. 👀 🏆