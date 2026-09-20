Les supporters empêchent Rodolphe Saadé de racheter l’OM

Principal sponsor de l'OM, la société CMA-CGM, via son propriétaire Rodolphe Saadé, aimerait bien aider Frank McCourt, mais la passion dévorante qui entoure le club marseillais est jugé trop dangereuse.

En grande difficulté financière et donc sportive puisqu’il a fallu vendre les meilleurs joueurs pour renflouer les caisses, l’OM vit une période compliquée. Avant le match de ce dimanche soir face au PSG, l’ambiance est sulfureuse et Frank McCourt va inévitablement entendre parler du pays avec des banderoles et des chants à son encontre au Vélodrome. L’Américain en a eu marre de perdre de l’argent, avec par exemple 105 ME d’évaporés dans les comptes du club en 2025, sans compter l’amende de l’UEFA de 10 ME qui fait tout de même mal.

Cette cure d’austérité était donc nécessaire pour éviter des problèmes encore plus importants. « Frank et le nouveau président Stéphane Richard se sont démenés, sinon le club n’aurait même pas été inscrit (en coupe d’Europe) cette année », assure-t-on même dans les coulisses de l’OM.

Rodolphe Saadé a peur des supporters

Depuis les Etats-Unis, Frank McCourt a plusieurs fois lancé un appel pour trouver un nouvel investisseur, et partager un peu les frais avec lui tout en ayant un soutien pour éviter d’avoir toutes les responsabilités sur le dos. Pour le moment, c’est lettre mort même si le nom de Rodolphe Saadé, grand argentier du transport maritime très lié à Marseille, est souvent cité. Mais l’ambiance sulfureuse du club, l’empêche clairement d’aller plus loin fait comprendre le Journal du Dimanche.

« En ville, il se murmure que Rodolphe Saadé, le tout-puissant patron de l’armateur CMA-CGM, réfléchirait à la meilleure façon d’aider l’OM à sortir de l’ornière. Mais celui qui affiche déjà son groupe sur le maillot blanc ne rachètera pas le club. « Sa phobie, c’est d’avoir les ultras en permanence au pied de sa tour », sourit un acteur économique », livre le journal dominical, pour qui racheter l’OM serait tentant sur le principe, mais les soubresauts du club vont le changer de son secteur et risquent de provoquer des crises qu’il n’a pas envie d’affronter.