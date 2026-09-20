PSG : Chevalier voit un nouveau concurrent débarquer

Le PSG se déplace à Marseille ce dimanche soir en Ligue 1. Lucas Chevalier fera le déplacement, mais ne devrait pas être titulaire dans la cité phocéenne.

Lucas Chevalier a été recruté par le PSG en provenance du LOSC avec l'étiquette de l'un des plus grands espoirs du football français au poste de gardien de but. Mais l'ancien des Dogues a quelque peu eu du mal à s'imposer dans les cages franciliennes. Résultat, il a vu Matvey Safonov lui prendre sa place. Chevalier était même annoncé partant cet été lors du mercato , mais est finalement resté. Il lui faudra redoubler d'efforts pour tenter d'inverser la tendance. Surtout qu'il pourrait, à terme, perdre aussi sa place de numéro 2. Depuis quelques semaines, le jeune Adam Mouak gravit les échelons avec le PSG. Le portier de 17 ans sera même du voyage à Marseille ce dimanche soir.

Mouak fait son trou au PSG

Comme rappelé par L'Équipe ces dernières heures, le jeune Mouak vit une ascension assez fulgurante au PSG. Il a profité de la blessure d'Alessandro Longoni pour apparaître dans le groupe parisien et n'en est plus ressorti depuis. Le Marocain était la plupart du temps titulaire avec les U17 nationaux l'an dernier au Paris Saint-Germain. Il n'est pas perçu comme l'un des plus grands cracks à son poste, mais sa fiabilité plaît beaucoup aux formateurs et à Luis Enrique. Il faut dire qu'Adam Mouak est à l'aise avec son jeu au pied, sa lecture de la profondeur et des trajectoires.

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Le jeune gardien de but profite au maximum des conseils de Safonov et de Chevalier pour progresser. Il est encore sous contrat aspirant et rêve de signer professionnel. Ce serait un sacré exploit de le faire avec le Paris Saint-Germain, qui apprécie son tempérament et ses efforts à l'entraînement. Ce dimanche soir à Marseille, il aura l'honneur de s'échauffer sur la pelouse du Stade Vélodrome. Une autre belle récompense pour lui.