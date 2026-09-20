L’OM accuse officiellement les prix à la pompe

L’OM accuse officiellement les prix à la pompe

OM20 sept. , 13:00
parGuillaume Conte
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Rentrée difficile à l'OM, avec un seul match à guichets fermés depuis le début de la saison. L'OM ne met pas tout sur le dos des mauvais résultats et du mercato déprimant.
Un Vélodrome avec encore quelques centaines de places vides pour un match face au PSG, ce n’était plus envisageable ces dernières années. L’été infernal est passé par là, et le début de saison catastrophique n’a pas incité les indécis à franchir le pas. La tendance n’est pas bonne, et les résultats sportifs empêchent donc le Vélodrome de faire le plein. Mais il n’y a pas que ça.
Plus de 20 % à la pompe, cela a un impact, les familles font le calcul… 
- L'OM à propos de l'affluence en baisse au Vélodrome
A l’OM, on veut bien reconnaitre un engouement à la baisse, mais ce n’est pas la seule raison donnée par le club phocéen. Dans une confession à L’Equipe, l’actualité en France et notamment l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, est aussi évoquée pour justifier ces places qui ne partent pas. « Nous notons une baisse de 3 % environ sur ces premières semaines, mais 16 clubs de L1 connaissent une tendance baissière, plus ou moins prononcée. L'attractivité de la L1 peut être une explication, tout comme le pouvoir d'achat des Français... Pour fixer nos tarifs, on utilise de nombreux indicateurs, cela va de notre dynamique sportive au prix de l'essence. Nos fans viennent de tout le pays et de toute la région PACA. Plus de 20 % à la pompe, cela a un impact, les familles font le calcul… », a fait savoir le club phocéen, persuadé que le mal est plus profond que les simples mauvais résultats.

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Les deux combinés font en tout cas que le Vélodrome sera moins incandescent qu’à l’accoutumée et n’a pour le moment connu qu’un seul guichets fermés, lors du match d’ouverture contre le RC Strasbourg. Et cela malgré une base d’abonnés de 49.000 personnes, ce dont personne ne peut se vanter en France. Vélodrome rempli ou pas, il restera à savoir quel sera l’accueil réservé aux joueurs ce dimanche pour le choc face au PSG.

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20 septembre 2026 à 20:45
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