ICONSPORT_090235_0005 Resseguié

Jean Resseguié révèle avoir été frappé lors d’un match de l’OM

TV20 sept. , 14:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Ancien commentateur historique de RMC, Jean Resseguié a rencontré quelques péripéties tout au long de sa carrière. Le journaliste a notamment révélé avoir été frappé lors d’un match de Ligue des Champions entre l’Inter et l’OM.
Commentateur de RMC de 1988 à 2025, Jean Resseguié a couvert des centaines de match pour le compte de la radio. Voix iconique du football en France, celui qui officie à présent sur RTL raconte de nombreuses anecdotes à l’occasion de la sortie de son livre « L’histoire d’une voix du foot ». Invité à faire la promotion de son livre dans le podcast @AlioTalk, le commentateur sportif a fait quelques confessions.
Il a notamment révélé avoir été agressé lors d’un match de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et l’OM à San Siro en 2012. « Je termine le match pour RMC puis je descends faire un duplex pour BFM TV à l’extérieur du stade. Le public de l'Inter (abattu par l'élimination) passe à 2 mètres de moi. Je vais passer à l’antenne et je vois un mec faire tourner une banane remplie de papiers » raconte le journaliste avant de poursuivre son récit.

Le fou récit de Jean Resseguié à Milan

« Il me balance un coup derrière la nuque. Elle était bien chargée, donc j’ai accusé le coup… Mais j’ai quand même fait mon direct. Et pendant que je parle, je regarde derrière la caméra, le cadreur avait disparu ! Il était parti pour courser le gars. Il m’a expliqué après qu’il était allé le rattraper pour lui mettre une gifle » se souvient notamment Jean Resseguié. Une anecdote parmi des dizaines que le commentateur raconte dans son livre, lui qui a connu une riche carrière en couvrant notamment les matchs de l’équipe de France, ainsi que les grosses affiches de Ligue 1 et de Ligue des Champions des clubs français.
Articles Recommandés
ICONSPORT_374165_0076
Equipe de France

Lizarazu remet le Melon d’Or à Mbappé

ICONSPORT_373656_0012
OM

L’OM accuse officiellement les prix à la pompe

ICONSPORT_374706_0054
OL

OL : Son flair a disparu, il sort une autre arme secrète

ICONSPORT_374527_0112
OM

OM : Genesio s'est arraché pour lui, il a disparu

Fil Info

20 sept. , 13:30
Lizarazu remet le Melon d’Or à Mbappé
20 sept. , 13:00
L’OM accuse officiellement les prix à la pompe
20 sept. , 12:40
OL : Son flair a disparu, il sort une autre arme secrète
20 sept. , 12:20
OM : Genesio s'est arraché pour lui, il a disparu
20 sept. , 12:10
Le PSG sans Hakimi, Lucas Hernandez mis de côté
20 sept. , 12:00
Baldé au PSG en janvier, le Barça dit oui
20 sept. , 11:30
Atlético-Real : José Mourinho crache déjà sur l'arbitre
20 sept. , 11:06
OM-PSG : La cote multipliée par 10, l’offre en or pour le Classique
20 sept. , 11:05
Le groupe de l'OM face au PSG dévoilé

Derniers commentaires

Jean Resseguié révèle avoir été frappé lors d’un match de l’OM

Le titre, volontairement haineux envers le club de Marseille, le buzz, toujours le buzz, pour attirer les déchets.

Lizarazu remet le Melon d’Or à Mbappé

Alors va écouter ce qu'a dit Zemmour...

Rennes : Haise avoue avoir donné le match à l’OL

Ok

Rennes : Haise avoue avoir donné le match à l’OL

Bien évidemment que cela n'aurait rien changé avec une autre composition, comme le dit Haise. On a pu le voir en fin de match où l'on a mis le 4ème but et failli en mettre un ou deux de plus !

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Renseigne toi avant de parler stp ..tu passe pour une buse.. Ya eu 20 minutes d'interruptions

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
7Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
8Le Mans logo
Le Mans
65131990
9Brest logo
Brest
54121660
10Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
11Lorient logo
Lorient
5512256-1
12Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
13Lens logo
Lens
45113990
14Troyes logo
Troyes
45113411-7
15Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
16Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
17Le Havre logo
Le Havre
2502347-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading