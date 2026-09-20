Jean Resseguié révèle avoir été frappé lors d’un match de l’OM

Le titre, volontairement haineux envers le club de Marseille, le buzz, toujours le buzz, pour attirer les déchets.
Alors va écouter ce qu'a dit Zemmour...
Ok
Bien évidemment que cela n'aurait rien changé avec une autre composition, comme le dit Haise. On a pu le voir en fin de match où l'on a mis le 4ème but et failli en mettre un ou deux de plus !
Renseigne toi avant de parler stp ..tu passe pour une buse.. Ya eu 20 minutes d'interruptions
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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« 𝗝𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗤𝗨𝗘… 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗘 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧. » 📺🥴 Dans le dernier Aliotalk, @Jano_Resseguie raconte un duplex assez lunaire après un Inter-OM en Ligue des Champions 2012 : « Je termine le match pour RMC puis je