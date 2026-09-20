Jean Resseguié révèle avoir été frappé lors d’un match de l’OM

Ancien commentateur historique de RMC, Jean Resseguié a rencontré quelques péripéties tout au long de sa carrière. Le journaliste a notamment révélé avoir été frappé lors d’un match de Ligue des Champions entre l’Inter et l’OM.

Commentateur de RMC de 1988 à 2025, Jean Resseguié a couvert des centaines de match pour le compte de la radio. Voix iconique du football en France, celui qui officie à présent sur RTL raconte de nombreuses anecdotes à l’occasion de la sortie de son livre « L’histoire d’une voix du foot ». Invité à faire la promotion de son livre dans le podcast @AlioTalk, le commentateur sportif a fait quelques confessions.

Il a notamment révélé avoir été agressé lors d’un match de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et l’OM à San Siro en 2012. « Je termine le match pour RMC puis je descends faire un duplex pour BFM TV à l’extérieur du stade. Le public de l'Inter (abattu par l'élimination) passe à 2 mètres de moi. Je vais passer à l’antenne et je vois un mec faire tourner une banane remplie de papiers » raconte le journaliste avant de poursuivre son récit.

Le fou récit de Jean Resseguié à Milan

« Il me balance un coup derrière la nuque. Elle était bien chargée, donc j’ai accusé le coup… Mais j’ai quand même fait mon direct. Et pendant que je parle, je regarde derrière la caméra, le cadreur avait disparu ! Il était parti pour courser le gars. Il m’a expliqué après qu’il était allé le rattraper pour lui mettre une gifle » se souvient notamment Jean Resseguié. Une anecdote parmi des dizaines que le commentateur raconte dans son livre, lui qui a connu une riche carrière en couvrant notamment les matchs de l’équipe de France, ainsi que les grosses affiches de Ligue 1 et de Ligue des Champions des clubs français.