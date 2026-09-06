Lizarazu retire le Ballon d'Or à Mbappé et l'offre à Fabian Ruiz

La course au Ballon d'Or 2026 est incertaine. Cependant, pour Bixente Lizarazu, un joueur comme Fabian Ruiz mérite largement plus de gagner le trophée que Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Qui succèdera à Ousmane Dembélé dans la prestigieuse liste du Ballon d'Or ? Avec une année marquée par la victoire de l'Espagne lors du Mondial et le back-to-back réussi par le Paris Saint-Germain, le choix des journalistes qui votent pour ce trophée ne sera pas simple le 26 octobre prochain à Londres. Ce dimanche lors de Téléfoot, Bixente Lizarazu a donné son avis sur ce sujet, et pour le champion du Monde 2018 il n'y a aucun doute. Ni Kylian Mabppé qui n'a rien gagné, ni Lamine Yamal, champion du monde, mais très loin avec le Barça en Ligue des champions, ne méritent de soulever le Ballon d'Or. Pour Bixente Lizarazu, Fabian Ruiz, le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne et du PSG, mériterait le Ballon d'Or puisqu'il a remporté tous les titres avec son club et sa sélection en 2026.

Fabian Ruiz n'est pas sexy mais il gagne

Même s'il concède que Fabian Ruiz n'est pas un joueur aussi sexy que Mbappé et Yamal, le consultant de TF1 rappelle l'essence même du Ballon d'Or. « Gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde, c'est déjà exceptionnel, c'est le seul qui l'a fait. Fabian Ruiz est un joueur qui n’est pas spectaculaire, mais qui est très très efficace et qui est hyper complet. Quand on le regarde jouer, il n'y a pas les yeux qui brillent comme avec Lamine Yamal ou un Kylian Mbappé par exemple, mais je trouve qu'il faut absolument valoriser les titres. Tu ne peux pas donner le Ballon d'or à quelqu'un qui n'a rien gagné dans la saison. Donc le fait d'avoir fait ce doublé, pour moi, il va faire partie du top 3 par exemple, mais je ne serais pas choqué qu'il ait le Ballon d’Or comme Rodri a pu l'avoir », a confié Bixente Lizarazu.

La saison passée, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Fabian Ruiz s'était classé 24e du Ballon d'Or remporté cette année-là pour Ousmane Dembélé. Il reste à savoir si les voix en faveur des joueurs du PSG ne vont pas se disperser et finalement profiter à un joueur d'un autre club.