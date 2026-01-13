ICONSPORT_280158_0059

Fabian Ruiz prolonge, le gros coup du PSG !

PSG13 janv. , 11:40
parCorentin Facy
Cité comme un potentiel candidat au départ ces derniers jours et ciblé par Galatasaray ou encore le Real Madrid, Fabian Ruiz va finalement prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2029.
Très bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain ainsi que pour Luis Enrique. Artisan majeur de la saison historique des Bleu et Rouge en 2025 et titulaire indiscutable au sein de l’équipe championne d’Europe, Fabian Ruiz va prolonger son contrat au PSG comme le révèle le journaliste Matteo Moretto ce mardi. L’international espagnol a fait l’objet de multiples rumeurs ces derniers jours puisque son bail prend fin en 2027.
Cette situation avait attisé de multiples convoitises un peu partout en Europe, donnant même lieu à des rumeurs totalement inattendues comme l’intérêt de Galatasaray. Le club turc était même prêt à offrir jusqu’à 30 millions d’euros au Paris SG pour le transfert de l’ancien Napolitain. La presse espagnole s’était elle fait l’écho d’un intérêt du Real Madrid à la demande de Xabi Alonso, limogé depuis après sa défaite en finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. C’est finalement vers une prolongation au PSG que l’on se dirige pour Fabian Ruiz, qui va signer pour deux ans supplémentaires et qui va donc être lié au club francilien jusqu’en 2029.

Accord trouvé pour Fabian Ruiz jusqu'en 2029

Un dossier rondement mené par Luis Campos, qui espère maintenant finaliser les autres dossiers de prolongation en cours. Willian Pacho et Senny Mayulu ont de très fortes chances de suivre, c’est en revanche plus compliqué en ce qui concerne Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Liés au PSG jusqu’en 2028, ils n’ont pas encore trouvé d’accord financier avec le club de la capitale pour une prolongation. L’ancien Lyonnais est convoité en Angleterre (Liverpool, Arsenal) tandis que le Ballon d’Or réclame pour l’instant un salaire que Paris n’est pas prêt à lui offrir.

