PSG : Fabian Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Fabian Ruiz est courtisé par Galatasaray. Mais l’international espagnol pourrait recevoir une offre bien plus sérieuse puisque le Real Madrid songe à lui pour l’été prochain.

En négociations avec plusieurs de ses cadres pour des prolongations de contrat, le Paris Saint-Germain aimerait trouver rapidement un accord avec Fabian Ruiz. Pierre angulaire du dispositif de Luis Enrique, l’international espagnol s’est imposé comme un joueur essentiel au même titre que Joao Neves ou Vitinha. Le champion d’Europe est en fin de contrat en juin 2027 et pour l’heure, les discussions pour étendre son bail au PSG n’ont pas abouti à un accord. Une situation dont souhaite profiter Galatasaray, qui rêve de signer un énorme coup sur le marché des transferts en attirant Fabian Ruiz.

La Turquie ou Everton, récemment cités, ont peu de chances de séduire le joueur néanmoins. En revanche, un intérêt du Real Madrid pourrait trouver un écho dans l’esprit de Fabian Ruiz et de son entourage et justement, le média spécialisé Planeta Real Madrid affirme que les dirigeants merengue sont très intéressés par la possibilité de faire venir le gaucher de 29 ans. Xabi Alonso est déçu par la qualité technique de ses milieux de terrain (Camavinga, Tchouaméni, Bellingham) et aimerait faire venir un ou deux joueurs très forts sur le plan technique lors du prochain mercato

Le nom de Fabian Ruiz a été glissé en interne au cours des dernières semaines selon le média spécialisé, qui explique que la situation contractuelle du joueur du PSG a alerté l’état-major de la Casa Blanca. Un départ de Paris est jugé « probable » par le média espagnol, qui croit par conséquent aux chances du Real Madrid de rafler la mise et d’attirer Fabian Ruiz. Pour cela, il faudra néanmoins payer une indemnité de transfert « à la hauteur de son rôle actuel au Paris Saint-Germain ».

Le Real très intéressé par Fabian Ruiz

Aucun chiffre n’est avancé par nos confrères espagnols mais ces derniers jours, c’est une somme aux alentours de 40 millions d’euros qui est évoquée pour un potentiel départ de Fabian Ruiz et cela même s’il ne lui restera plus qu’un an de contrat au mois de juin. La question est maintenant de savoir si Florentino Pérez acceptera de débourser une telle somme pour faire venir le joueur du PSG et si ce dernier sera enclin à l’idée de rejoindre la capitale espagnole. Luis Enrique et Luis Campos ont en tout cas de quoi trembler.