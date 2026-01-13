ICONSPORT_282221_0186

PSG : Fabian Ruiz prend une décision radicale

PSG13 janv. , 9:40
parGuillaume Conte
En discussions pour une prolongation, Fabian Ruiz est également très courtisé par Galatasaray, seul club à avoir fait une offre pour le faire signer. Le milieu de terrain du PSG y a répondu.
Milieu de terrain important du PSG aux yeux de Luis Enrique, Fabian Ruiz se pose des questions sur son avenir, alors que le club de la capitale souhaite le prolonger. Les discussions sont toujours considérées comme en bonne voie, mais le joueur de 29 ans prend son temps, conscient qu’il intéressait du beau monde et que cela pourrait aussi lui valoir un retour en Espagne par la grande porte. Le Real Madrid s’intéresse à lui pour stabiliser son milieu de terrain, tandis que le joueur rêve plus tard d’un retour au Bétis Séville pour boucler la boucle.

Fabian Ruiz pas chaud pour aller en Turquie

En attendant, le PSG se fait attaquer et aurait même reçu une offre de 30 ME de la part du Galatasaray. Le club d’Istanbul est persuadé qu’il peut donner envie à l’ancien de Naples pour rejoindre la Turquie cet hiver, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire à 30 ME. Paris n’envisage pas vraiment une vente, et selon la presse turque, Fabian Ruiz n’envisage pas non plus de rejoindre Galatasaray.
L’international espagnol a confié à ses agents que cette destination ne faisait pas partie de ses priorités, alors qu’il évoluait dans un club qui joue pour le titre en Ligue des Champions. Même si cela pourrait agacer le PSG de le voir repousser les discussions pour une prolongation, Fabian Ruiz se voit plutôt prendre son temps pour décider de son avenir. Avec un contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain a en effet encore de la marge pour se décider en fin de saison. Mais s’il venait à aborder l’été sans avoir prolongé, nul doute que Luis Campos lui mettrait aussi un coup de pression, à savoir être vendu pour rapporter une belle somme, ou continuer sur le long terme son aventure au Parc des Princes.

Loading