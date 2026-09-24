Fabian Ruiz s’énerve, il veut le Ballon d’Or lui aussi

Si le PSG a décidé de ne pas trop miser sur lui, Fabian Ruiz aimerait bien qu'on ne l'oublie pas trop au moment de voter pour le Ballon d'Or en raison de son talent et de son palmarès.

Le PSG ne s’en est pratiquement pas caché, il a décidé de mettre en avant les candidatures de Khvicha Kvaratskhelia et de Ousmane Dembélé pour obtenir le Ballon d’Or 2025-2026. Plusieurs autres joueurs du club parisien sont pourtant parmi les nominés, mais à l’image de la dernière interview croisée entre les deux joueurs pour Ligue 1+, le PSG a choisi de réduire son choix à deux éléments, pour éviter de disperser les votes et avoir plus de chances d’avoir le lauréat dans son équipe.

Fabian Ruiz rappelle son palmarès

Une décision qui prive quasiment Fabian Ruiz de toute exposition médiatique alors que les votes se jouent en ce moment. Résultat, le milieu de terrain du PSG a certainement demandé à sa fédération l’autorisation d’être le premier à s’exprimer en conférence de presse avant la Ligue des Nations, et il n’a pas tourné autour du pot au moment d’expliquer qu’il se voyait toujours comme un candidat au Ballon d’Or. Une candidature qui a du sens en raison de ses qualités techniques, de sa faculté à peser sur le jeu et aussi de son palmarès, puisqu’il est le seul à avoir gagné la Coupe du monde et la Ligue des Champions cette saison.

« Eh bien, pourquoi pas ? La vérité, c'est qu'au niveau collectif, j'ai été le joueur le plus titré. Je crois que j'en ai remporté sept ces dernières années. Je suis très content de cette saison, de ce que j'ai accompli. De ce que j'ai réalisé, du sentiment d'être important au PSG, en sélection. C'est important pour un joueur, et surtout pour moi. La vérité, c'est que le Ballon d'Or est un titre très prestigieux, quelque chose que tout joueur rêve de gagner. Je suis heureux qu'on parle de moi, qu'on reconnaisse mon travail. Et bien, je vais essayer de terminer le plus haut possible au classement, et pourquoi ne pas en rêver ? », a livré un Fabian Ruiz qui aimerait bien qu’on ne l’oublie pas à l’heure où les « stars » du football européen que sont Mbappé, Dembélé, Kvara et Yamal multiplient les prises de parole pour dire à quel point ils ont été forts la saison passée.