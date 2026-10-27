PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

PSG
parGuillaume Conte
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Dans une rivalité débutante, le Collectif Ultras Paris a décidé de s'attaquer aux Bad Gones par le biais de banderoles musclées autour de mouvement lycéen.
Faute de pouvoir accueillir des supporters de l’OL en raison de l’interdiction préfectorale, c'est un véritable monologue que les supporters du PSG ont pu déployer dans les tribunes du Parc des Princes ce lundi soir. Et sous couvert de revendications pour soutenir le mouvement lycéen, le Collectif Ultras Paris a surtout attaqué les supporters lyonnais, pour qui plusieurs messages étaient destinés ce lundi soir.

Les Bad Gones visés par le CUP

Après les débordements dans les manifestations du week-end précédent, les supporters de l’OL avaient apporté leur soutien aux commerçants après les boutiques pillés et certains symboles de la ville cassés ou endommagés. « Commerces pillés, ville saccagée, l'institution Bocuse souillée: soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon », avaient lancé les Bad Gones notamment.
Les réponses ont été multiples du côté du CUP avec plusieurs attaques bien ciblées. « Théâtre de l’horreur, tchao bande de pantins », avec des marionnettes portant les maillots de l’OL. « Lyonnais vous avez attendu le couvre-feu pour sortir dans la rue ? », « BG87 VSL : pour des ultras sucer les flics c’est atypik !! », ont déployé les supporters du PSG qui avaient visiblement beaucoup à dire sur les tribunes lyonnaises lors de ce match.
Une rivalité assez récente sur fond de tensions en France sur le mouvement lycéen et étudiant et les manifestations contre la vie chère. Cela n’a pas manqué d’animer les réseaux sociaux au lendemain de cette rencontre. Les Lyonnais ont notamment relevé que le mot « pantin » était fort pour des supporters qui ont vu leur première banderole de soutien aux lycéens être retirée immédiatement par le PSG en raison d'un mot qui a déplu à la direction du club. S’en est suivi un mouvement de grève et un départ des tribunes qui aura duré… le temps de la mi-temps.
Les autorités n’auront en tout cas pas besoin de chercher bien loin pour expliquer les prochaines interdictions de déplacement pour les matchs entre les deux clubs, la rivalité étant désormais jugée comme une raison suffisante pour annuler les voyages des supporters.
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sydney est loin d'etre bete et dit souvent des choses assez juste... et il a d'ailleurs raison dans la situation tu peux tres bien faire debuter les memes joueurs mais faire tes 5 changements rapidement.. fonseca l'an passé ne changeait rien .. mais ne faisait que 1 a 2 changements par match et du coup on l'a payé cher en fevrier .. la il change tout .. mais c'est pas mieux .. il faut aussi du rythme pour etre performant

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le match n'est pas degueux il est juste gaché par le coaching de fonseca

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Si tu commençais à t'exprimer normalement au lieu de mettre des débilités. Ce ne serait pas mal non ?

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