Son attitude ne passe pas, l'OM l'éjecte en janvier

Son attitude ne passe pas, l'OM l'éjecte en janvier

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parGuillaume Conte
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Le ménage continue chez les jeunes à l'OM après le coup de sang de Bruno Genesio. Tadjidine Mmadi est invité à se trouver un nouveau club pour cet hiver en raison de son attitude décevante.
Parmi les nombreux jeunes que Bruno Genesio a utilisé en ce début de saison, il a été l’un des moins sollicités. Tadjidine Mmadi a joué 8 minutes en Europa League contre Besiktas, et a fait deux petites entrées en jeu contre le Paris FC et le Stade Rennais en Ligue 1. Depuis, celui qui a remporté la Coupe Gambardella avec l’OM en 2024 en participant à tous les matchs, peine à revenir dans le groupe professionnel.
L’ailier n’a pas spécifiquement été visé par Bruno Genesio dans sa colère contre les jeunes qui se croient arrivés après seulement une poignée de matchs en Ligue 1, mais il devrait lui aussi voir son avenir proche être chamboulé. Selon les informations de La Provence, le staff technique de l’OM n’est pas satisfait par ce qu’affiche Mmadi à l’entrainement ces dernières semaines, et entend bien l’envoyer ailleurs cet hiver. Son attitude « nonchalante » ne passe pas du tout aux yeux des entraineurs olympiens.

L'OM fait le tri chez ses jeunes

Le jeune attaquant de 19 ans aurait pu profiter de la mise à l’écart d’Abdallah après le match face au Havre, mais il n’en sera probablement rien. L’OM veut le voir rejoindre un autre club cet hiver, sous la forme de prêt, pour qu’il s’endurcisse et montre qu’il a les capacités de gratter des minutes dans un environnement plus difficile. Un prêt en Ligue 2 ou en Ligue 3 sera certainement à l’étude au mois de janvier, alors que Bruno Genesio l’estime trop juste pour aider l’OM cette saison.
Malgré une bonne préparation, Tadjidine Mmadi n’a visiblement pas su saisir sa chance, et Bruno Genesio, qui s’est montré assez patient sur les premiers mois de compétition, a décidé de trancher malgré le fait qu’il ait un groupe très réduit à sa disposition. C’est finalement le jeune Antoine Valero, attaquant prometteur de 18 ans, qui pourrait profiter de ces mises à l’écart, alors qu’il négocie actuellement la signature de son premier contrat professionnel à Marseille.
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Derniers commentaires

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sydney est loin d'etre bete et dit souvent des choses assez juste... et il a d'ailleurs raison dans la situation tu peux tres bien faire debuter les memes joueurs mais faire tes 5 changements rapidement.. fonseca l'an passé ne changeait rien .. mais ne faisait que 1 a 2 changements par match et du coup on l'a payé cher en fevrier .. la il change tout .. mais c'est pas mieux .. il faut aussi du rythme pour etre performant

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le match n'est pas degueux il est juste gaché par le coaching de fonseca

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Si tu commençais à t'exprimer normalement au lieu de mettre des débilités. Ce ne serait pas mal non ?

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Remi ancien supporter des girondins de bordeaux hein!!! un vrai footix ce type!!!

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