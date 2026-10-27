OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio

L’OM l’a échappé belle ce dimanche en Ligue 1 face au Havre. Les prestations de certains cadres phocéens agacent fortement dans la cité phocéenne.

L’ Olympique de Marseille a fait le travail face au Havre ce dimanche en Ligue 1, mais les hommes de Bruno Genesio se sont fait très peur en fin de rencontre. Les Normands étaient proches d’égaliser alors que l’OM menait de quatre buts. Les entrants n’ont pas répondu présents, à l’image de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément encore prêts à enchaîner les rencontres au plus haut niveau. À l’issue du match, l’entraîneur phocéen a même pointé du doigt certains Minots. Mais pour Christophe Dugarry, l’ancien entraîneur du LOSC aurait également dû s’en prendre à Neal Maupay et Angel Gomes.

Deux joueurs agacent Dugarry

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots sur le sujet : « Je ne suis pas choqué. Ça fait partie de la progression des jeunes, mais pourquoi ne pas identifier les autres comme Maupay et Gomes ? Je regardais le salaire de Gomes : 320 000 euros et 250 000 euros par mois pour Maupay. On ne sait pas grand-chose de l’OM. Les salaires que vous avez... Ils ont la chance de porter le maillot de l’OM et ils font ce genre de performances avec le salaire qu’ils ont. L’entraîneur les laisse tranquilles parce qu’il a besoin des jeunes... (...) Il ne faut pas se gêner pour faire des sorties sur les autres aussi. »

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L’OM affrontera Toulouse lors de la prochaine journée de Ligue 1 pour tenter de signer une quatrième victoire consécutive en championnat. Bruno Genesio aura du travail cette semaine pour corriger ce qui ne va pas chez les Phocéens. Certains jeunes ont été envoyés en réserve, tandis que d’autres voient une pression grandissante peser sur leurs épaules.