OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio
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OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio

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parHadrien Rivayrand
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L’OM l’a échappé belle ce dimanche en Ligue 1 face au Havre. Les prestations de certains cadres phocéens agacent fortement dans la cité phocéenne.
L’Olympique de Marseille a fait le travail face au Havre ce dimanche en Ligue 1, mais les hommes de Bruno Genesio se sont fait très peur en fin de rencontre. Les Normands étaient proches d’égaliser alors que l’OM menait de quatre buts. Les entrants n’ont pas répondu présents, à l’image de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément encore prêts à enchaîner les rencontres au plus haut niveau. À l’issue du match, l’entraîneur phocéen a même pointé du doigt certains Minots. Mais pour Christophe Dugarry, l’ancien entraîneur du LOSC aurait également dû s’en prendre à Neal Maupay et Angel Gomes.

Deux joueurs agacent Dugarry 

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots sur le sujet : « Je ne suis pas choqué. Ça fait partie de la progression des jeunes, mais pourquoi ne pas identifier les autres comme Maupay et Gomes ? Je regardais le salaire de Gomes : 320 000 euros et 250 000 euros par mois pour Maupay. On ne sait pas grand-chose de l’OM. Les salaires que vous avez... Ils ont la chance de porter le maillot de l’OM et ils font ce genre de performances avec le salaire qu’ils ont. L’entraîneur les laisse tranquilles parce qu’il a besoin des jeunes... (...) Il ne faut pas se gêner pour faire des sorties sur les autres aussi. »

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Derniers commentaires

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sydney est loin d'etre bete et dit souvent des choses assez juste... et il a d'ailleurs raison dans la situation tu peux tres bien faire debuter les memes joueurs mais faire tes 5 changements rapidement.. fonseca l'an passé ne changeait rien .. mais ne faisait que 1 a 2 changements par match et du coup on l'a payé cher en fevrier .. la il change tout .. mais c'est pas mieux .. il faut aussi du rythme pour etre performant

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le match n'est pas degueux il est juste gaché par le coaching de fonseca

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Si tu commençais à t'exprimer normalement au lieu de mettre des débilités. Ce ne serait pas mal non ?

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