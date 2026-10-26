L1 : Le PSG fait craquer l’OL, Mayulu et Godts en héros

8e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le PSG bat l'OL : 2 buts à 0

Buts pour le PSG : Mayulu (72e) et Godts (84e)

Ce lundi soir, en Ligue 1, le PSG recevait l’OL au Parc des Princes. Si les Gones ont tenu bon pendant une grande partie de la rencontre, ils ont logement fini par céder face aux assauts parisiens.

Le PSG avait une belle occasion de prendre seul la tête de la Ligue 1 en cas de victoire face à l’OL, ce lundi soir, au Parc des Princes. Même ambition pour les Gones, qui pouvaient eux aussi réaliser une superbe opération dans la capitale. Sans surprise, les hommes de Luis Enrique ont rapidement pris le contrôle du ballon en début de rencontre, avec une équipe loin d’être remaniée malgré plusieurs absences notables. Ferran Torres, Désiré Doué ou encore Fabian Ruiz auront eu des occasions d’ouvrir le score, sans succès. De leur côté, les hommes de Paulo Fonseca ont fait le dos rond, même si Matvey Safonov a dû sortir le grand jeu sur une frappe vicieuse de Zachary Athekame à une vingtaine de mètres pour repousser le danger. À la pause, les deux formations se quittaient sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’une première période globalement assez terne.

Le PSG accélère, l'OL craque

Au retour des vestiaires, les joueurs de Luis Enrique ont accéléré. Dominik Greif a notamment encore empêché Ferran Torres d’ouvrir le score. Pour faire la différence, l’entraîneur espagnol du club de la capitale aura notamment fait entrer Mika Godts et Senny Mayulu. Ce dernier n’a pas tardé à se mettre en évidence. Servi par le Belge, le jeune Français a en effet décoché une magnifique frappe limpide pour enfin tromper Greif, impuissant sur cette action. Par la suite, la rencontre s’est enfin décousue, entre des Lyonnais désireux d’égaliser et un Paris Saint-Germain déterminé à faire le break.

Et à ce petit jeu, c'est le PSG qui fera la différence. Après une belle récupération de Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou servira Mika Godts, qui mystifiera la défense lyonnaise avant d'envoyer lui-aussi une frappe imparable (84e). Un premier but au Paris Saint-Germain pour l'ancien de l'Ajax qui pourrait être libérateur, surtout avec l'absence longue durée de Khvicha Kvaratskhelia.

Grâce à son succès, le PSG est désormais leader de Ligue 1 après 8 journées. Une première cette saison pour les champions d'Europe. L'OL est de son côté 5e.