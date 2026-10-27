OL : Ces deux joueurs qui ont coûté très cher face au PSG

L'OL n'a pas à rougir de sa défaite face au PSG, mais le bilan reste négatif sur le plan comptable, avec certains joueurs qui ne sont pas au niveau quand l'adversité est élevée.

Pendant plus de 70 minutes, l’Olympique Lyonnais a tenu le cap face au PSG, dans le match dont le vainqueur allait prendre la première place à Rennes. Mais à l’heure de jeu, les changements ont achevé les espoirs lyonnais, et Mika Godts comme Senny Mayulu ont fait la différence pour pousser Paris vers une victoire logique 2-0. L’OL s’est accroché autant qu’il a pu, mais cela n’a pas suffi.

Paulo Fonseca a tardivement effectué ses changements, devenus quasiment inutiles une fois le premier but encaissé. Avec ces deux défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 1 , l’OL redescend sur terre. Le Progrès s’interroge sur le niveau affiché par certains joueurs. Abner et Tanner Tessmann héritent tous les deux de la note de 4 sur 10 ce mardi dans le quotidien régional.

Abner et Tessmann pointés du doigt

Le Brésilien s’est montré trop friable défensivement, et souvent mal placé. « Le PSG a plutôt penché à gauche vers Doué, mais lorsqu’il passait à droite, on a vu Abner en difficulté dans le duel (2 gagnés sur 6) ou le placement, comme sur ce long centre pour Hakimi, qu’il couvre au hors-jeu, avant la bicyclette de Neves (53e) », raconte Le Progrès, qui s’attaque ensuite à l’Américain, pas assez précis sur la durée du match, même s’il y a parfois eu de bonnes choses dans la relance: « Malgré de bonnes relances sous pression en début de partie et précieux pour réguler ou stopper des offensives adverses, Tanner Tessmann a quand même rendu plusieurs ballons à l’adversaire. Et surtout, sur l’ouverture du score, il perd un second ballon en zone offensive qui remet le PSG dans le sens du but, puis se trouve trop loin de Mayulu sur sa frappe terrible à 20 m ».

Des prestations décevantes donc, même si Le Progrès se refuse de parler de flop dans un match où les Lyonnais ont tout donné, mais n’ont pu que constater la supériorité de leurs adversaires sur l’ensemble de la rencontre.