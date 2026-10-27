OM : La faillite est évitée, McCourt sauve Marseille

OM : La faillite est évitée, McCourt sauve Marseille

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parHadrien Rivayrand
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L’OM fait face à une énorme crise financière, et l’inquiétude grandit chez les supporters et les observateurs du club phocéen. Malgré les pertes, Frank McCourt sait où il va.
L’Olympique de Marseille va mieux sur le plan comptable, avec trois victoires consécutives en championnat. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous en Ligue Europa, et les difficultés se multiplient dès que le niveau s’élève. Une situation en grande partie liée aux problèmes financiers que traverse l’OM. Le club marseillais n’a d’ailleurs pas pu recruter l’été dernier, tout en voyant partir une bonne partie de ses meilleurs éléments. Certains supporters craignent désormais le pire pour Marseille, tant sur le plan sportif qu’économique, alors que l’Olympique de Marseille serait menacé de rétrogradation si sa situation ne s’améliorait pas rapidement. Si la situation est périlleuse, elle n’est toutefois pas encore catastrophique selon Romain Molina.

L'OM pas totalement menacé ? 

Lors d’une interview accordée à Booska-PSG, le lanceur d’alerte s’est en effet exprimé sur une éventuelle faillite de l’OM : « Non, parce que McCourt, il a quand même une surface financière, même s’il a perdu beaucoup. Si le club coule demain, il perd son investissement. Donc là, il y a toujours l’espoir de revendre pour limiter les pertes. Donc non, d’un point de vue strictement business, non, c’est impossible. »

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À noter que Romain Molina a également précisé que l’OM a coûté entre 700 et 800 millions d’euros à Frank McCourt jusqu’à présent. Aujourd’hui, le club phocéen a perdu de sa valeur, ce qui complique forcément une éventuelle vente, l’homme d’affaires américain souhaitant récupérer une partie de son investissement. Les prochaines semaines s’annoncent encore tendues à Marseille, où le club ne devrait une nouvelle fois pas recruter cet hiver. Il faudra limiter la casse afin d’éviter une seconde partie de saison particulièrement éprouvante.
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Le problème des lfistes dégénérés dans ton genre, c'est que vous ne maitrisez pas le français ! Ecrire chialer comme une fillette, ca se transforme avec vous en affirmation comme quoi seul les femmes pourraient pleurer ! Je ne suis pas responsable du fait de ton incompréhension de la langue française ! Je suis d'accord avec toi un homme ca peut aussi chialer, la preuve avec toi ;)

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Mbappe fini meilleur buteur de la Liga, du mondial et de la LDC. Kane seulement de la Bundesliga. Mbappe en tant que buteur a su être plus complet et être performant tout le temps. Si le titre ne revenait pas à un joueur ayant gagné un grand trophée, il aurait mérité devant Kane. Après sa communication durant l'été lui a peut être été fatale. L'humilité de Kane l'a emportée et c'est pas illogique aussi

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ho le mito la semelle sur vitinha? la faute aurait du etre lyonnaise lol c'est lui qui tape le pied de merah faut arreterd'inventer on a tous vu le ralenti nuamah qui prend un jaune parce qu'il rale a juste titre parce qu'il n'y avais pas faute alors paris est au dessus mais vient pas te plaindre d'arbitrage sur ce match la doué se fait tiré le maillot mais en fait de meme sur tout les contacts

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"Je le voyait en direct durant le mois d Aout"... Juste avant qu il mene sa campagne personnelle à coup de grandes d interviews ds les medias de tout les pays. Il n a pas eu besoin de campagne AntiMabppe comme aime à le repeter un intervenant ici meme, il l a faite lui meme en manquant d'humilité. l un des criteres du ballon d Or : "la classe et le fair play", a cela on peut rajouter le deuxieme critère, "l aspect collectif et les trophees remportés",deux elements manquants cruellement à "l elu"...

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