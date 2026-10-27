OM : La faillite est évitée, McCourt sauve Marseille

L’OM fait face à une énorme crise financière, et l’inquiétude grandit chez les supporters et les observateurs du club phocéen. Malgré les pertes, Frank McCourt sait où il va.

L’Olympique de Marseille va mieux sur le plan comptable, avec trois victoires consécutives en championnat. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous en Ligue Europa, et les difficultés se multiplient dès que le niveau s’élève. Une situation en grande partie liée aux problèmes financiers que traverse l’ OM . Le club marseillais n’a d’ailleurs pas pu recruter l’été dernier, tout en voyant partir une bonne partie de ses meilleurs éléments. Certains supporters craignent désormais le pire pour Marseille, tant sur le plan sportif qu’économique, alors que l’Olympique de Marseille serait menacé de rétrogradation si sa situation ne s’améliorait pas rapidement. Si la situation est périlleuse, elle n’est toutefois pas encore catastrophique selon Romain Molina.

L'OM pas totalement menacé ?

Lors d’une interview accordée à Booska-PSG, le lanceur d’alerte s’est en effet exprimé sur une éventuelle faillite de l’OM : « Non, parce que McCourt, il a quand même une surface financière, même s’il a perdu beaucoup. Si le club coule demain, il perd son investissement. Donc là, il y a toujours l’espoir de revendre pour limiter les pertes. Donc non, d’un point de vue strictement business, non, c’est impossible. »

À noter que Romain Molina a également précisé que l’OM a coûté entre 700 et 800 millions d’euros à Frank McCourt jusqu’à présent. Aujourd’hui, le club phocéen a perdu de sa valeur, ce qui complique forcément une éventuelle vente, l’homme d’affaires américain souhaitant récupérer une partie de son investissement. Les prochaines semaines s’annoncent encore tendues à Marseille, où le club ne devrait une nouvelle fois pas recruter cet hiver. Il faudra limiter la casse afin d’éviter une seconde partie de saison particulièrement éprouvante.