Yamal 3e du Ballon d'Or, le PSG et le Real applaudissent

Ce dimanche soir, en Liga, le Barça s’est incliné face au Real Madrid. Lamine Yamal est passé à côté de son Clasico, ce qui n’est pas passé inaperçu après son mauvais match contre le PSG.

Le Barça a conclu une semaine cauchemardesque ce dimanche soir en s’inclinant face au Real Madrid en Liga. Les Catalans avaient déjà subi la loi du PSG quelques jours plus tôt en Ligue des champions . Les hommes d’Hansi Flick ont beaucoup déçu, notamment Lamine Yamal. Déjà muselé par Lucas Hernandez face au club de la capitale française, l’Espagnol a subi le même sort contre Marc Cucurella lors du Clasico, perdant d’ailleurs 25 ballons au cours de la rencontre. Pour Edgar Groleau, le jeune prodige a montré des facettes inquiétantes lors de ces deux affiches de premier plan, alors qu'il a terminé 3e du classement final du Ballon d'Or ce lundi soir.

Yamal, c'est quoi le problème ?

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a en effet déclaré : « Yamal n’a pas réagi. On était déçu de lui face au PSG, mais là, il a sorti un match qui est deux fois pire. Face au PSG, il met un but et crée par moments. Contre le Real, il était effacé. Je suis déçu. Il a cette mentalité de gagnant et on n’a pas vu son côté revanchard ni son envie d’envoyer un message à la veille du Ballon d’Or. (...) Il doit être jugé comme l’un des meilleurs joueurs du monde. On ne le juge pas comme les autres. »

Même son de cloche du côté d’Elton Mokolo : « On a vu un Yamal passer à côté et subir le rapport de force face à Cucurella. Il a aussi raté une action importante. On exige beaucoup plus de Lamine Yamal. »

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Lamine Yamal aura l’occasion de réagir dès les prochaines rencontres du Barça. Cela commencera par la réception d’Alavés samedi en Liga, puis par celle d’Aston Villa quelques jours plus tard en Ligue des champions. Le Barça aura besoin de son crack pour franchir un cap, même s’il est loin d’être le seul à blâmer dans les rangs catalans. Pour le champion du monde, il faudra désormais arriver à prouver encore plus dans les gros matchs pour espérer un jour décrocher le Ballon d'Or.