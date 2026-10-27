Aurélien Tchouaméni fait perdre des millions à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s'est mis dans la sauce en Chine en dévoilant son "même" préféré sur les réseaux sociaux, celui où il prend la posture d'un dictateur chinois... Les mauvaises nouvelles pleuvent ce mardi.

Il y en a pleins. Celui qui m’a fait le plus rigoler, c’est quand on avait mis une vidéo d’un mec, un dictateur chinois je crois, avec ma tête. Je l’utilise beaucoup avec mes amis en ligne, aux jeux vidéo », a reconnu Kylian Mbappé, qui ne pensait pas faire autant de bruit dans l’empire du milieu. Non, la deuxième place de Kylian Mbappé au classement du Ballon d’Or ne lui a pas coûté de l’argent. Certes, avec une victoire, des clauses et des revenus supplémentaires seraient tombés sur son compte en banque, comme le prévoient son contrat avec son club et différents sponsors. Mais celui qui était surnommé le roi de la communication à ses débuts, a fait un écart pendant la préparation à la cérémonie. Le joueur du Real Madrid s’est prêté au jeu des questions/réponses pour différents médias ou comptes sociaux, et notamment le Podcast populaire d’Aurélien Tchouaméni. Et il a répondu, probablement en toute innocence, qu’un « même » sur les réseaux le faisait beaucoup rire, c’est quand on le caricaturait en Mao Zedong, pour mettre en avant son côté dictateur avec du second degré bien évidemment. «, a reconnu Kylian Mbappé, qui ne pensait pas faire autant de bruit dans l’empire du milieu.

Mais en Chine, on ne rigole pas avec l’image du pays et son histoire politique, et cette vidéo, une fois diffusée dans le pays asiatique, a fait une terrible presse à Kylian Mbappé. Deux sponsors chinois ont annoncé immédiatement la fin de leur collaboration avec l’attaquant français : le fabricant de boissons Eastroc Beverage et Mengniu Dairy, producteur laitier majeur en Chine. « Nous nous opposons fermement à tout comportement qui heurte le sentiment national et nous faisons preuve d’une tolérance zéro à cet égard. Nous mettons fin, avec effet immédiat, à toute collaboration avec Kylian Mbappé », a fait savoir le marchand de boissons.

Sur les réseaux chinois, on demande à ces marques d’attaquer Kylian Mbappé en justice pour outrage à l’histoire du pays, et réclamer des dédommagements pour ça. Très populaire en Chine, le buteur du Real Madrid a d’autres sponsors, comme le réseau social Xiaohongshu, dont il est ambassadeur, et risque donc de perdre d’autres contrats à ce rythme. Ces contrats ont été estimés à 1 million d’euros chacun, même s’il est impossible de savoir les détails de la fin de l’accord annoncé par les marques chinoises de façon unilatérale.