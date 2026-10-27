ICONSPORT_372413_0029

Aurélien Tchouaméni fait perdre des millions à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Kylian Mbappé s'est mis dans la sauce en Chine en dévoilant son "même" préféré sur les réseaux sociaux, celui où il prend la posture d'un dictateur chinois... Les mauvaises nouvelles pleuvent ce mardi.
Non, la deuxième place de Kylian Mbappé au classement du Ballon d’Or ne lui a pas coûté de l’argent. Certes, avec une victoire, des clauses et des revenus supplémentaires seraient tombés sur son compte en banque, comme le prévoient son contrat avec son club et différents sponsors. Mais celui qui était surnommé le roi de la communication à ses débuts, a fait un écart pendant la préparation à la cérémonie. Le joueur du Real Madrid s’est prêté au jeu des questions/réponses pour différents médias ou comptes sociaux, et notamment le Podcast populaire d’Aurélien Tchouaméni. Et il a répondu, probablement en toute innocence, qu’un « même » sur les réseaux le faisait beaucoup rire, c’est quand on le caricaturait en Mao Zedong, pour mettre en avant son côté dictateur avec du second degré bien évidemment. « Il y en a pleins. Celui qui m’a fait le plus rigoler, c’est quand on avait mis une vidéo d’un mec, un dictateur chinois je crois, avec ma tête. Je l’utilise beaucoup avec mes amis en ligne, aux jeux vidéo », a reconnu Kylian Mbappé, qui ne pensait pas faire autant de bruit dans l’empire du milieu.
Mais en Chine, on ne rigole pas avec l’image du pays et son histoire politique, et cette vidéo, une fois diffusée dans le pays asiatique, a fait une terrible presse à Kylian Mbappé. Deux sponsors chinois ont annoncé immédiatement la fin de leur collaboration avec l’attaquant français : le fabricant de boissons Eastroc Beverage et Mengniu Dairy, producteur laitier majeur en Chine. « Nous nous opposons fermement à tout comportement qui heurte le sentiment national et nous faisons preuve d’une tolérance zéro à cet égard. Nous mettons fin, avec effet immédiat, à toute collaboration avec Kylian Mbappé », a fait savoir le marchand de boissons.
Sur les réseaux chinois, on demande à ces marques d’attaquer Kylian Mbappé en justice pour outrage à l’histoire du pays, et réclamer des dédommagements pour ça. Très populaire en Chine, le buteur du Real Madrid a d’autres sponsors, comme le réseau social Xiaohongshu, dont il est ambassadeur, et risque donc de perdre d’autres contrats à ce rythme. Ces contrats ont été estimés à 1 million d’euros chacun, même s’il est impossible de savoir les détails de la fin de l’accord annoncé par les marques chinoises de façon unilatérale.
De son côté, la télévision chinoise a annoncé avoir suspendu à effet immédiat la diffusion des matchs de la Liga, selon la BBC.
Articles Recommandés
ICONSPORT_376836_0032
OM

Son attitude ne passe pas, l'OM l'éjecte en janvier

ICONSPORT_373029_0015
PSG

Estevao au PSG, c’est doublement confirmé !

ICONSPORT_374811_0027
Foot Europeen

Les cheveux de Guendouzi à l’origine d’une bagarre

ICONSPORT_377502_0018
PSG

PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre

Fil Info

Son attitude ne passe pas, l'OM l'éjecte en janvier
Estevao au PSG, c’est doublement confirmé !
Les cheveux de Guendouzi à l’origine d’une bagarre
PSG-OL : Les supporters se déclarent la guerre
OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio
Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL
OL : Ces deux joueurs qui ont coûté très cher face au PSG
Yamal 3e du Ballon d'Or, le PSG et le Real applaudissent
OM : La faillite est évitée, McCourt sauve Marseille

Derniers commentaires

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

sydney est loin d'etre bete et dit souvent des choses assez juste... et il a d'ailleurs raison dans la situation tu peux tres bien faire debuter les memes joueurs mais faire tes 5 changements rapidement.. fonseca l'an passé ne changeait rien .. mais ne faisait que 1 a 2 changements par match et du coup on l'a payé cher en fevrier .. la il change tout .. mais c'est pas mieux .. il faut aussi du rythme pour etre performant

OL : Govou colle un tacle à Paulo Fonseca et ses joueurs

le match n'est pas degueux il est juste gaché par le coaching de fonseca

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Si tu commençais à t'exprimer normalement au lieu de mettre des débilités. Ce ne serait pas mal non ?

Pluie de mauvaises nouvelles à l’OL

N'oublie pas tes mouchoirs. ^^

Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Remi ancien supporter des girondins de bordeaux hein!!! un vrai footix ce type!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading