Les cheveux de Guendouzi à l’origine d’une bagarre

Match chaud comme souvent à Istanbul entre Galatasaray et Fenerbahçe. Matteo Guendouzi a été au coeur de la bagarre de fin de match.

Le Classique du championnat de Turquie avait lieu ce lundi soir en SuperLig et Galatasaray a remporté le derby d’Istanbul devant Fenerbahçe (2-1). Un match forcément chaud alors que le Fener connait un début de saison compliqué, avec déjà trois défaites en neuf matchs, tandis que Galatasaray caracole en tête. La défaite du Fener a provoqué de vives tensions, et tout serait parti d’un analyste du « Gala » qui aurait tiré les cheveux de Matteo Guendouzi.

C’est ce qu’ont révélé les joueurs du Fener à l’issue de la rencontre, pour qui cette attaque a fait dégoupiller la fin de match. Archie Brown a notamment été sans pitié au moment du passage devant les médias après les matchs. « J’ai vu le capitaine adverse et d’autres membres du club tirer les cheveux de Guendouzi donc je l’ai défendu. C’est ce qu’ils font à Galatasaray, tirer les cheveux et griffer dans le cou, comme des femmes », a même balancé le défenseur anglais de Fenerbahçe, qui a montré des marques très claires de griffure sur sa peau.