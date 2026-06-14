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Enzo Fernandez ouvre la porte au PSG

PSG14 juin , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait créer la surprise cet été en réalisant un transfert retentissant. Depuis plusieurs mois, le nom d'Enzo Fernandez revient avec insistance du côté de la capitale française.
Le Paris Saint-Germain se montre plutôt discret pour le moment sur le mercato, mais pourrait accélérer dans les prochaines semaines. Plusieurs grands noms sont associés aux doubles champions d'Europe, qui continuent d'attirer les meilleurs joueurs du continent. Si le PSG ne semble pas faire du milieu de terrain sa priorité cet été, les pistes menant à Ayyoub Bouaddi et Enzo Fernandez continuent d'alimenter les rumeurs.
Du côté de Chelsea, la situation sportive pourrait avoir son importance. Le club londonien traverse une période délicate et ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Un contexte qui pousse certains cadres à s'interroger sur leur avenir, à commencer par Enzo Fernandez.

Fernandez ouvre la porte au PSG 

Ces dernières heures, le journaliste Simon Phillips affirme que l'ancien joueur de Benfica envisage plus que jamais un départ. L'international argentin rêverait notamment de rejoindre le Real Madrid ou le PSG. Concernant le club madrilène, une arrivée reste envisageable, même si José Mourinho devra d'abord donner son feu vert, ce qui est loin d'être acquis. Du côté parisien, une offensive n'est pas à exclure, mais tout dépendra des exigences financières de Chelsea.

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Sous contrat jusqu'en juin 2032, Enzo Fernandez est valorisé à près de 120 millions d'euros par les dirigeants des Blues. Une somme que le PSG ne semble pas disposé à débourser dans l'immédiat. En revanche, une volonté affirmée du joueur de quitter Londres pourrait faire baisser le montant réclamé.
Toujours selon le média britannique, Chelsea ne ferme pas la porte à un départ de son milieu de terrain si une offre jugée satisfaisante arrivait sur la table. Plus les heures passent et plus l'hypothèse d'un transfert d'Enzo Fernandez semble prendre de l'épaisseur. Reste à connaitre l'identité de son futur club.
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Derniers commentaires

L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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