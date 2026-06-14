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Ferran Torres

PSG : Le Barça vient pourrir le mercato de Luis Enrique

PSG14 juin , 18:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est à la recherche d’un nouvel attaquant pour compenser un probable départ de Gonçalo Ramos. Ferran Torres plaît beaucoup à Luis Enrique, même s’il ne sera pas évident de le recruter.
Au Paris Saint-Germain, les dossiers sont quelque peu en pause en ce début de Coupe du monde. Luis Campos accélérera les discussions à l’issue de la compétition. Le dirigeant portugais a toutefois déjà commencé à activer plusieurs pistes afin d’attirer des joueurs de qualité. D’autant que plusieurs départs sont attendus dans le secteur offensif du PSG.
Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye ou encore Lee Kang-In sont notamment concernés. Les champions d’Europe savent que les remplacer ne sera pas simple, et que les profils ciblés devront correspondre aux exigences élevées de Luis Enrique. À Barcelone, Ferran Torres est considéré comme un joueur compatible avec le projet parisien.

Ferran Torres, le Barça n'est pas chaud 

Selon les informations de Fichajes, les pensionnaires du Parc des Princes s’intéressent bien à l’attaquant international espagnol. Problème : le FC Barcelone ne souhaite pas entendre parler d’un départ de l’ancien joueur de Manchester City. Hansi Flick l’apprécie particulièrement et compte encore sur lui la saison prochaine. Le contrat de Ferran Torres court néanmoins jusqu’en juin 2027, et une décision devra rapidement être prise entre une prolongation et un éventuel départ de Catalogne. Pour l’instant, le Barça n’a pas encore entamé de démarches pour prolonger son bail, ce qui pourrait peser dans la réflexion du joueur.

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Le discours de Luis Enrique pourrait aussi faire la différence. Ferran Torres ne manquerait pas d'arguments pour être tenté de relever le défi parisien au sein d’une équipe qui domine le football européen depuis deux saisons. Le dossier du natif de Foios reste donc ouvert, et toutes les options sont encore possibles. En attendant, il aura à cœur de briller lors de la Coupe du monde 2026 sous le maillot de la Roja et l'attaquant a fait savoir qu'il était totalement concentré sur cette mission.
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L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

L’OL fait une croix sur 25 millions d’euros

euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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