Endrick indécis, le Real se rabat sur le PSG

Toujours en désaccord avec le Paris Saint-Germain en vue d’une prolongation, Bradley Barcola suscite la curiosité des grands d’Europe. L’ailier français plaît notamment au Real Madrid, contraint d’envisager la signature d’un joueur de couloir à cause de l’incertitude autour d’Endrick.

La situation de Bradley Barcola n’a toujours pas évolué. Malgré les discussions entamées depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n’a pas encore obtenu la prolongation de son ailier sous contrat jusqu’en 2028. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est pourtant considéré comme un élément important au sein du club de la capitale. Sans être un titulaire indiscutable, le Français fait totalement partie des plans de l’entraîneur Luis Enrique. Son profil d’attaquant polyvalent, percutant et redoutable dans la profondeur plaît à l’Espagnol, et fait rêver d’autres formations européennes.

D’après le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich suivent Bradley Barcola, tout comme le Real Madrid qui a besoin d’un ailier capable d’évoluer à droite. Le problème vient notamment du cas Endrick. Attentive aux performances de son attaquant prêté à l’Olympique Lyonnais, la Maison Blanche a fait savoir à son agent qu’elle comptait sur lui la saison prochaine. Mais dans ses déclarations, le Brésilien continue d’ouvrir la porte à une prolongation de son prêt chez les Gones, ou à un départ vers une nouvelle destination.

Difficile d’y voir clair à l’heure actuelle, ce qui peut expliquer pourquoi le Real Madrid préfère anticiper le recrutement d’un ailier droit, un poste que Rodrygo ne pourra pas renforcer avant des mois après sa grave blessure à un genou, tandis que l’Argentin Franco Mastantuono pourrait être prêté. Reste à savoir si les Merengue sauront convaincre le Paris Saint-Germain de vendre Bradley Barcola. Toujours selon notre confrère, les Parisiens réclameraient entre 70 et 80 millions d’euros pour l’international tricolore.