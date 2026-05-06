ICONSPORT_364694_0354
Bradley Barcola

Endrick indécis, le Real se rabat sur le PSG

PSG06 mai , 18:30
parEric Bethsy
0
Toujours en désaccord avec le Paris Saint-Germain en vue d’une prolongation, Bradley Barcola suscite la curiosité des grands d’Europe. L’ailier français plaît notamment au Real Madrid, contraint d’envisager la signature d’un joueur de couloir à cause de l’incertitude autour d’Endrick.
La situation de Bradley Barcola n’a toujours pas évolué. Malgré les discussions entamées depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n’a pas encore obtenu la prolongation de son ailier sous contrat jusqu’en 2028. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est pourtant considéré comme un élément important au sein du club de la capitale. Sans être un titulaire indiscutable, le Français fait totalement partie des plans de l’entraîneur Luis Enrique. Son profil d’attaquant polyvalent, percutant et redoutable dans la profondeur plaît à l’Espagnol, et fait rêver d’autres formations européennes.
D’après le journaliste Ekrem Konur, le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich suivent Bradley Barcola, tout comme le Real Madrid qui a besoin d’un ailier capable d’évoluer à droite. Le problème vient notamment du cas Endrick. Attentive aux performances de son attaquant prêté à l’Olympique Lyonnais, la Maison Blanche a fait savoir à son agent qu’elle comptait sur lui la saison prochaine. Mais dans ses déclarations, le Brésilien continue d’ouvrir la porte à une prolongation de son prêt chez les Gones, ou à un départ vers une nouvelle destination.

Lire aussi

Endrick drague l’OL, l’Espagne paniqueEndrick drague l’OL, l’Espagne panique
Difficile d’y voir clair à l’heure actuelle, ce qui peut expliquer pourquoi le Real Madrid préfère anticiper le recrutement d’un ailier droit, un poste que Rodrygo ne pourra pas renforcer avant des mois après sa grave blessure à un genou, tandis que l’Argentin Franco Mastantuono pourrait être prêté. Reste à savoir si les Merengue sauront convaincre le Paris Saint-Germain de vendre Bradley Barcola. Toujours selon notre confrère, les Parisiens réclameraient entre 70 et 80 millions d’euros pour l’international tricolore.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365493_0277
OM

OM : Frank McCourt fait disjoncter les joueurs

ICONSPORT_261430_0178
PSG

Des supporters du PSG attaqués à Munich

ICONSPORT_365038_0101
Kylian Mbappé

Real : Kylian Mbappé à Liverpool, premier contact établi

ICONSPORT_361382_0010
Ligue 1

TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel

Fil Info

06 mai , 19:00
OM : Frank McCourt fait disjoncter les joueurs
06 mai , 18:38
Des supporters du PSG attaqués à Munich
06 mai , 18:00
Real : Kylian Mbappé à Liverpool, premier contact établi
06 mai , 17:40
TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel
06 mai , 17:20
Monaco et le Barça règlent le cas Ansu Fati
06 mai , 17:00
OM : « C'est un minable », Mason Greenwood se fait démolir
06 mai , 16:40
Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur
06 mai , 16:20
PSG : Les Parisiens mettent déjà le feu à Munich
06 mai , 16:00
OL : Un international marocain à Lyon, ça chauffe

Derniers commentaires

Des supporters du PSG attaqués à Munich

Le plus important c'est de gagner On veut 2 clubs Français en finale cette année

Strasbourg a la rage contre Vallecano

On veut 2 clubs Français en finale cette année

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

La seule chose ennuyeuse, est que je ne pourrai pas regarder le match, mais, j'aurai, de temps de temps en temps le plaisir d'entendre la joie des Bavarois. 😉

TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel

Paris sera vendeur dans la région Parisienne Un gamin de Rennes ou Lyon ne prendra pas un abonnement à 5 euros pour suivre Marseille ou Paris (à moins qu'il soit supporter) c'est différent quand tu es abonné a ligue1 + la tu regarde ton club et PSG ou OL ou OM

Bayern-PSG : Vers un nouveau 5-4, il annonce la couleur

Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading