Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Le réseau pirate Noos + a pris une énorme crochet du droit, puisque les responsables de ce service de streaming illégal ont été arrêtés en France et en Belgique à moins d'une semaine du Mondial.

Près de 250.000 abonnés, qui déboursaient 50 euros par an pour recevoir illégalement Canal+ et BeinSports, ont depuis quelques jours un écran noir sur leurs écrans. En effet, après une longue enquête, les forces de l'ordre ont interpellé onze personnes en France et une en Belgique, qui distribuaient ce service de piratage. Compte tenu du nombre d'abonnés, c'est un énorme coup frappé par les autorités, et ce n'est probablement pas fini puisque les policiers ont saisi la totalité du matériel et des fichiers de Noos+, stoppant évidemment les 20 serveurs utilisés pour diffuser les chaînes de C+ et Beinsports. Autrement dit, des clients de ce service pourraient rapidement avoir des mauvaises nouvelles. Après avoir placé tout le monde en garde à vue, le temps de saisir et d'étudier le matériel utilisé pour ce piratage XXL, la police a relâché les douze personnes, lesquelles seront évidemment entendues un peu plus tard.

Les responsables de Noos+ roulaient sur l'or

Lancée suite à une plainte de Canal+ en 2024, l'enquête a également permis de constater que les pirates n'avaient pas perdu leur temps. En effet, outre 100.000 euros en cash, une somme de 700.000 euros en cryptomonnaie a été saisie, tout comme des comptes bancaires à hauteur de 400.000 euros, soit un total de 1,2 million d'euros. Le Parisien révèle que c'est un Italien installé en Belgique qui gérait cette vaste entreprise qui, au fil des années, aurait permis de gagner 12 millions d'euros au détriment des chaînes de télévision. L'individu en question, qui a été interpellé, avait monté une véritable petite entreprise avec des informaticiens, des revendeurs, chacun prenant sa part du gâteau. A moins d'une semaine du début du Mondial, diffusé intégralement sur Beinsports, les clients de Noos+ vont probablement devoir se tourner vers des abonnements légaux en croisant les doigts pour que leur nom ne sorte pas dans le fichiers des clients de ce service illégal.