L'OM a voulu débaucher Jean-Louis Leca
Jean-Louis Leca reste à Lens

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Lens05 juin , 15:00
parClaude Dautel
9
Avant de signer Grégory Lorenzi, l'OM a travaillé sur différents dossiers et notamment celui qui menait à Jean-Louis Leca, l'actuel directeur sportif du RC Lens. L'offre marseillaise était même colossale.
Le RC Lens va perdre son entraîneur, puisque Pierre Sage a demandé à quitter les Sang et Or, à priori pour s'engager en Premier League du côté de Crystal Palace. Mais à en croire L'Equipe, le club nordiste a bien failli perdre également son directeur sportif, Jean-Louis Lecas. Selon Nathan Gourdol, journaliste du quotidien sportif, le mois dernier, le cabinet en charge de faire le casting pour trouver le successeur de Medhi Benatia, a téléphoné à l'ancien joueur, dont la réussite avec Lens est indiscutable, et lui a fait une très grosse offre. En effet, l'Olympique de Marseille lui proposait de multiplier par cinq le salaire qu'il touche actuellement au RC Lens s'il rejoignait le club phocéen. Ayant immédiatement prévenu les dirigeants lensois de cet appel marseillais, Jean-Louis Leca a eu droit à 48 heures pour réfléchir.

Lecas a choisi de rester au RC Lens

Après ces deux jours de réflexion, le directeur sportif lensois a finalement dit non à l'Olympique de Marseille. Pour Jean-Louis Leca, il y a encore des choses à faire du côté du RC Lens, et partir à ce moment précis serait une grosse erreur. Cependant, L'Equipe affirme que Leca n'a pas du tout apprécié la manière dont Pierre Sage a finalement décidé de mettre le clignotant et de partir des Sang et Or après avoir visiblement caché son jeu jusqu'au dernier moment. « Leca a fait savoir en privé qu’il avait été agacé, c’est un euphémisme, par la façon dont le coach a préparé le terrain pour son départ (...) S’il semble comprendre l’envie du technicien de franchir un cap en Premier League et de multiplier son salaire par quatre, il aurait très mal digéré sa tournée médiatique lancée quelques minutes après la victoire en Coupe de France », explique notre confrère.
Et la relation serait d'autant plus froide que que Pierre Sage a attendu le dernier moment, lundi soir, pour prévenir le RC Lens qu'il voulait partir, conformément à l'ultimatum fixé par les Sang et Or. Pour Jean-Louis Leca, la page est désormais tournée, mais ce dernier se souviendra longtemps de cette séquence.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

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