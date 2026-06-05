L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Avant de signer Grégory Lorenzi, l'OM a travaillé sur différents dossiers et notamment celui qui menait à Jean-Louis Leca, l'actuel directeur sportif du RC Lens. L'offre marseillaise était même colossale.

Le RC Lens va perdre son entraîneur, puisque Pierre Sage a demandé à quitter les Sang et Or, à priori pour s'engager en Premier League du côté de Crystal Palace. Mais à en croire L'Equipe, le club nordiste a bien failli perdre également son directeur sportif, Jean-Louis Lecas. Selon Nathan Gourdol, journaliste du quotidien sportif, le mois dernier, le cabinet en charge de faire le casting pour trouver le successeur de Medhi Benatia, a téléphoné à l'ancien joueur, dont la réussite avec Lens est indiscutable, et lui a fait une très grosse offre. En effet, l'Olympique de Marseille lui proposait de multiplier par cinq le salaire qu'il touche actuellement au RC Lens s'il rejoignait le club phocéen. Ayant immédiatement prévenu les dirigeants lensois de cet appel marseillais, Jean-Louis Leca a eu droit à 48 heures pour réfléchir.

Lecas a choisi de rester au RC Lens

L'Equipe affirme que Leca n'a pas du tout apprécié la manière dont Leca a fait savoir en privé qu’il avait été agacé, c’est un euphémisme, par la façon dont le coach a préparé le terrain pour son départ (...) S’il semble comprendre l’envie du technicien de franchir un cap en Premier League et de multiplier son salaire par quatre, il aurait très mal digéré sa tournée médiatique lancée quelques minutes après la victoire en Coupe de France », explique notre confrère. Après ces deux jours de réflexion, le directeur sportif lensois a finalement dit non à l'Olympique de Marseille. Pour Jean-Louis Leca, il y a encore des choses à faire du côté du RC Lens, et partir à ce moment précis serait une grosse erreur. Cependant,affirme que Leca n'a pas du tout apprécié la manière dont Pierre Sage a finalement décidé de mettre le clignotant et de partir des Sang et Or après avoir visiblement caché son jeu jusqu'au dernier moment. «», explique notre confrère.

Et la relation serait d'autant plus froide que que Pierre Sage a attendu le dernier moment, lundi soir, pour prévenir le RC Lens qu'il voulait partir, conformément à l'ultimatum fixé par les Sang et Or. Pour Jean-Louis Leca, la page est désormais tournée, mais ce dernier se souviendra longtemps de cette séquence.