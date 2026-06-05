3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs

Gardien numéro 3 du Paris Saint-Germain, Renato Marin se questionne de plus en plus sur son avenir. Désireux de bénéficier d'un rôle plus important pour lancer définitivement sa carrière chez les pros, l'ancien de l'AS Rome cherche une porte de sortie.

La hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain va (encore) bien bouger pendant ce mercato estival. Si la place de numéro 1 est inamovible avec la présence de Matvey Safonov, lequel devrait conserver son poste lors de la prochaine saison, en dessous, le brouillard est palpable. Arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Lucas Chevalier a lui-même été relégué sur le banc par son concurrent russe après avoir enchaîné des premiers mois très compliqués.

Derrière, Renato Marin a pu bénéficier d'un temps de jeu intéressant, lui qui a pu disputer trois rencontres pleines avec le PSG, à seulement 19 ans. Malgré tout, l'ambition du portier italo-brésilien le pousse à regarder ailleurs.

R. Bellucci Marin Brésil • Âge 19 • Gardien Super Cup 2026/2027, 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Renato Marin cherche à partir

A en croire les informations de la presse italienne, Renato Marin se pose de plus en plus de questions concernant son avenir. S'il est conscient du respect et de la considération qu'il a de la direction parisienne, il est surtout envieux de ceux qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG. Ce faisant, le jeune portier est prêt à chercher du temps de jeu ailleurs.

Un prêt uniquement est à l'étude afin de lui permettre de jouer davantage. Pour l'heure, aucune décision claire n'a encore été prise, mais la tendance est de plus en plus à un départ du troisième gardien parisien cet été. le SC Braga, autre club de QSI, fait partie des points de chute, bien que la route soit barrée là-bas aussi. Et ce n'est pas avec l'arrivée future d'Alessandro Longoni, jeune gardien italien de 18 ans, en provenance de l'AC Milan, que les choses vont s'arranger pour Renato Marin. S'il veut véritablement lancer sa carrière, il n'a plus vraiment le choix.