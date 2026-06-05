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Renato Marin

3 matchs avec le PSG, il rêve de montrer son talent ailleurs

PSG05 juin , 17:00
parQuentin Mallet
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Gardien numéro 3 du Paris Saint-Germain, Renato Marin se questionne de plus en plus sur son avenir. Désireux de bénéficier d'un rôle plus important pour lancer définitivement sa carrière chez les pros, l'ancien de l'AS Rome cherche une porte de sortie.
La hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain va (encore) bien bouger pendant ce mercato estival. Si la place de numéro 1 est inamovible avec la présence de Matvey Safonov, lequel devrait conserver son poste lors de la prochaine saison, en dessous, le brouillard est palpable. Arrivé pour remplacer Gianluigi Donnarumma l'été dernier, Lucas Chevalier a lui-même été relégué sur le banc par son concurrent russe après avoir enchaîné des premiers mois très compliqués.
Derrière, Renato Marin a pu bénéficier d'un temps de jeu intéressant, lui qui a pu disputer trois rencontres pleines avec le PSG, à seulement 19 ans. Malgré tout, l'ambition du portier italo-brésilien le pousse à regarder ailleurs.
R. Bellucci Marin

R. Bellucci Marin

BrazilBrésil Âge 19 Gardien

Super Cup

2026/2027, 2025/2026
Matchs0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
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Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Renato Marin cherche à partir

A en croire les informations de la presse italienne, Renato Marin se pose de plus en plus de questions concernant son avenir. S'il est conscient du respect et de la considération qu'il a de la direction parisienne, il est surtout envieux de ceux qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG. Ce faisant, le jeune portier est prêt à chercher du temps de jeu ailleurs.
Un prêt uniquement est à l'étude afin de lui permettre de jouer davantage. Pour l'heure, aucune décision claire n'a encore été prise, mais la tendance est de plus en plus à un départ du troisième gardien parisien cet été. le SC Braga, autre club de QSI, fait partie des points de chute, bien que la route soit barrée là-bas aussi. Et ce n'est pas avec l'arrivée future d'Alessandro Longoni, jeune gardien italien de 18 ans, en provenance de l'AC Milan, que les choses vont s'arranger pour Renato Marin. S'il veut véritablement lancer sa carrière, il n'a plus vraiment le choix.
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Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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