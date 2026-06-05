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Le PSG accepte de pardonner à Julian Alvarez

PSG05 juin , 15:30
parEric Bethsy
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Refroidi par Julian Alvarez, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de le recruter. Comme le FC Barcelone, le champion d’Europe a décidé d’attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour revenir vers l’attaquant de l’Atlético Madrid.
C’est un critère non négociable pour Luis Campos. Avant d’enregistrer la signature d’une recrue, le conseiller sportif s’assure que le joueur concerné soit déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Autant dire que le Portugais n’a pas apprécié la position de Julian Alvarez. Alors que le club de la capitale s’activait pour son transfert, l’attaquant de l’Atlético Madrid, très discret dans les médias, a fait savoir en privé qu’il privilégiait le FC Barcelone. Le quotidien catalan Sport précise qu’il s’agit bien d’une préférence, et non d’un refus adressé au champion d’Europe.
Quoi qu’il en soit, son choix a déplu dans la capitale française, mais pas au point d’anéantir toute chance d’atterrir au Paris Saint-Germain. La direction francilienne n’a pas totalement fermé la porte à son arrivée. A l’heure actuelle, le principal obstacle n’est pas forcément la préférence de Julian Alvarez, mais plutôt la gourmandise de l’Atlético Madrid. Le club dirigé par Enrique Cerezo réclame au moins 150 millions d’euros pour son buteur. Un montant trop élevé pour le Paris Saint-Germain qui va tenter d’obtenir un prix inférieur, ou d’inclure un joueur dans la transaction.

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On sait que les Colchoneros ont un faible pour Kang-in Lee et pour Gonçalo Ramos. Les Parisiens vont donc laisser l’Atlético Madrid réfléchir jusqu’à la fin du Mondial 2026, soit la stratégie également adoptée par le FC Barcelone. De son côté, le champion d’Espagne, à qui les Rojiblancos refusent de vendre l’international argentin, estime que l’hostilité actuelle ne permet aucune discussion. Le Barça et le Paris Saint-Germain s’opposeront donc dans quelques semaines, en espérant que certains interlocuteurs auront changé d’avis.
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Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

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Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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