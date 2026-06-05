Le PSG accepte de pardonner à Julian Alvarez

Refroidi par Julian Alvarez, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné l’idée de le recruter. Comme le FC Barcelone, le champion d’Europe a décidé d’attendre la fin de la Coupe du monde 2026 pour revenir vers l’attaquant de l’Atlético Madrid.

C’est un critère non négociable pour Luis Campos. Avant d’enregistrer la signature d’une recrue, le conseiller sportif s’assure que le joueur concerné soit déterminé à rejoindre le Paris Saint-Germain . Autant dire que le Portugais n’a pas apprécié la position de Julian Alvarez. Alors que le club de la capitale s’activait pour son transfert, l’attaquant de l’Atlético Madrid, très discret dans les médias, a fait savoir en privé qu’il privilégiait le FC Barcelone. Le quotidien catalan Sport précise qu’il s’agit bien d’une préférence, et non d’un refus adressé au champion d’Europe.

Quoi qu’il en soit, son choix a déplu dans la capitale française, mais pas au point d’anéantir toute chance d’atterrir au Paris Saint-Germain. La direction francilienne n’a pas totalement fermé la porte à son arrivée. A l’heure actuelle, le principal obstacle n’est pas forcément la préférence de Julian Alvarez, mais plutôt la gourmandise de l’Atlético Madrid. Le club dirigé par Enrique Cerezo réclame au moins 150 millions d’euros pour son buteur. Un montant trop élevé pour le Paris Saint-Germain qui va tenter d’obtenir un prix inférieur, ou d’inclure un joueur dans la transaction.

On sait que les Colchoneros ont un faible pour Kang-in Lee et pour Gonçalo Ramos. Les Parisiens vont donc laisser l’Atlético Madrid réfléchir jusqu’à la fin du Mondial 2026, soit la stratégie également adoptée par le FC Barcelone. De son côté, le champion d’Espagne, à qui les Rojiblancos refusent de vendre l’international argentin, estime que l’hostilité actuelle ne permet aucune discussion. Le Barça et le Paris Saint-Germain s’opposeront donc dans quelques semaines, en espérant que certains interlocuteurs auront changé d’avis.