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Rennes officialise une vente à 6ME

Rennes05 juin , 14:51
parQuentin Mallet
0
C'était une évidence, c'est désormais officiel : le Stade Rennais a officialisé le départ d'Albert Gronbaek à Hambourg.
Recruté en juillet 2024 en provenance de Bodo/Glimt contre un joli chèque de 15 millions d'euros, Albert Gronbaek n'aura pas fait de vieux os au Stade Rennais. Sa première demi-saison ayant été complètement ratée, le milieu de terrain danois a enchaîné trois prêts en quelques mois avant de trouver son bonheur à Hambourg. L'écurie allemande a visiblement apprécié les six derniers mois de collaboration puisqu'elle a décidé de le recruter définitivement.
« Prêté successivement à Southampton et au Genoa CFC, Albert Grønbæk avait découvert le championnat allemand en janvier 2026 en rejoignant le Hambourg SV. Devenu titulaire ces derniers mois, le milieu de terrain est définitivement transféré au club hambourgeois », peut-on lire dans le communiqué officiel du Stade Rennais. Un transfert qui devrait rapporter une somme avoisinant les 6 millions d'euros, bonus compris, au club breton, selon les dernières informations de Ouest-France à ce sujet.
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Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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2
Lens
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3
LOSC Lille
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4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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16
Nice
3234711163760-23
17
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18
Metz
173438233276-44

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