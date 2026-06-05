Rennes officialise une vente à 6ME

C'était une évidence, c'est désormais officiel : le Stade Rennais a officialisé le départ d'Albert Gronbaek à Hambourg.

Recruté en juillet 2024 en provenance de Bodo/Glimt contre un joli chèque de 15 millions d'euros, Albert Gronbaek n'aura pas fait de vieux os au Stade Rennais . Sa première demi-saison ayant été complètement ratée, le milieu de terrain danois a enchaîné trois prêts en quelques mois avant de trouver son bonheur à Hambourg. L'écurie allemande a visiblement apprécié les six derniers mois de collaboration puisqu'elle a décidé de le recruter définitivement.

« Prêté successivement à Southampton et au Genoa CFC, Albert Grønbæk avait découvert le championnat allemand en janvier 2026 en rejoignant le Hambourg SV. Devenu titulaire ces derniers mois, le milieu de terrain est définitivement transféré au club hambourgeois », peut-on lire dans le communiqué officiel du Stade Rennais. Un transfert qui devrait rapporter une somme avoisinant les 6 millions d'euros, bonus compris, au club breton, selon les dernières informations de Ouest-France à ce sujet.