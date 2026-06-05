OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul

Sur le départ de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood a le choix entre l'AS Rome et Fenerbahçe. Si un accord de principe a été trouvé sur son salaire en cas de signature avec le club turc, l'international anglais donne sa préférence à la Louve.

Avec ses déboires financiers et l'absence de participation à la prochaine Ligue des champions, l' Olympique de Marseille n'a pas vraiment d'autres choix que d'accepter de faire partir son joueur le plus prolifique des deux dernières saisons. Arrivé par la petite porte, Mason Greenwood repart avec un solide bilan de 48 buts et 17 passes décisives en 81 apparitions.

De quoi lui ouvrir la porte de clubs qui, eux, disputeront la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. L'AS Rome, assurée d'y participer, et Fenerbahçe, qui doit encore passer par des tours préliminaires, sont à l'affût et travaillent activement au recrutement de l'ancien international anglais. Et à en croire les informations venues d'Italie, ça s'accélère franchement.

Mason Greenwood préfère Rome

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport ce vendredi, Gian Piero Gasperini, l'entraineur de l'AS Rome, a pris contact avec l'entourage de Mason Greenwood. Il considère le joueur comme sa priorité absolue pour renforcer son secteur offensif cet été. Dans la foulée, le club italien a aussi prévu d'appeler directement le joueur pour se mettre d'accord avec lui sur les modalités salariales. De son côté, le Corriere dello Sport explique que l'attaquant de l'OM donne sa préférence à la Louve et ce, malgré l'intérêt prononcé de Fenerbahçe. Les dirigeants romains préparent d'ailleurs une première offre de 35 millions d'euros plus des bonus. Encore loin des 50 millions d'euros qu'attendent leurs homologues phocéens.

Le club stambouliote, par l'intermédiaire de Hakan Safi, candidat à la présidence du Fener, a rencontré le père de Mason Greenwood et a trouvé un accord de principe sur les bases d'un salaire de 5 millions d'euros par an, plus des bonus. Le quotidien sportif romain ajoute que d'autres clubs sont intéressés, mais la perspective de disputer la Ligue des champions avec l'AS Rome plait particulièrement à l'intéressé. C'est justement la raison de sa préférence, alors que Fenerbahçe n'est pas encore pleinement assuré de la disputer l'an prochain.