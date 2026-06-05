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OM : Greenwood a tranché, il préfère Rome à Istanbul

OM05 juin , 16:30
parQuentin Mallet
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Sur le départ de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood a le choix entre l'AS Rome et Fenerbahçe. Si un accord de principe a été trouvé sur son salaire en cas de signature avec le club turc, l'international anglais donne sa préférence à la Louve.
Avec ses déboires financiers et l'absence de participation à la prochaine Ligue des champions, l'Olympique de Marseille n'a pas vraiment d'autres choix que d'accepter de faire partir son joueur le plus prolifique des deux dernières saisons. Arrivé par la petite porte, Mason Greenwood repart avec un solide bilan de 48 buts et 17 passes décisives en 81 apparitions.
De quoi lui ouvrir la porte de clubs qui, eux, disputeront la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. L'AS Rome, assurée d'y participer, et Fenerbahçe, qui doit encore passer par des tours préliminaires, sont à l'affût et travaillent activement au recrutement de l'ancien international anglais. Et à en croire les informations venues d'Italie, ça s'accélère franchement.

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Mason Greenwood préfère Rome

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport ce vendredi, Gian Piero Gasperini, l'entraineur de l'AS Rome, a pris contact avec l'entourage de Mason Greenwood. Il considère le joueur comme sa priorité absolue pour renforcer son secteur offensif cet été. Dans la foulée, le club italien a aussi prévu d'appeler directement le joueur pour se mettre d'accord avec lui sur les modalités salariales. De son côté, le Corriere dello Sport explique que l'attaquant de l'OM donne sa préférence à la Louve et ce, malgré l'intérêt prononcé de Fenerbahçe. Les dirigeants romains préparent d'ailleurs une première offre de 35 millions d'euros plus des bonus. Encore loin des 50 millions d'euros qu'attendent leurs homologues phocéens.
Le club stambouliote, par l'intermédiaire de Hakan Safi, candidat à la présidence du Fener, a rencontré le père de Mason Greenwood et a trouvé un accord de principe sur les bases d'un salaire de 5 millions d'euros par an, plus des bonus. Le quotidien sportif romain ajoute que d'autres clubs sont intéressés, mais la perspective de disputer la Ligue des champions avec l'AS Rome plait particulièrement à l'intéressé. C'est justement la raison de sa préférence, alors que Fenerbahçe n'est pas encore pleinement assuré de la disputer l'an prochain.
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Streaming : Un réseau pirate tombe, 250.000 abonnés français dans le noir

Ils peuvent faire la chasse, ça ne forcera jamais les amateurs de foot à payer une fortune pour plusieurs abonnements. Donc on ne peut pas parler de manque à gagner finalement.

L'OM vendu à Rodolphe Saadé, il y a un « faisceau d’indices »

Saadé il pas fout il attend que mc court soit sur la corde raide pour qu'il baisse le prix de vente

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Et c est la vérité 700 bar pour rien alors que des Nantes sochaux Toulouse guingamp etc on réussi.....en cup .

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

on parle d'une ville ,d'un club, ou d'un mec?? Le PSG permet au bas du front de se sentir superieur, alors que le PSG ,c'est ni toi, ni lui Ca vous a pas rendu plus intelligent, on peut le lire ici

L'OM lui offre un salaire quintuplé, il refuse

Vivre par procuration !??!! 😁😁tu as honte de rien toi !!!😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
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3
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4
O. Lyonnais
603418610534013
5
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593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
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8
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9
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45341112114851-3
10
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44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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16
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