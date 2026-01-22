Le transfert de Dro Fernandez au PSG n'est toujours pas conclu. Il se complique même sur plusieurs aspects, même si Paris reste le favori pour son arrivée.

trahison » et « l’une des plus grandes déceptions de sa carrière », le transfert de Dro Fernandez n’est toujours pas bouclé. Pourtant, en théorie, il suffit de payer les 6 ME de sa clause libératoire et le jeune milieu de terrain rejoindra le Annoncé comme bouclé au point que Hansi Flick ait piqué une colère la semaine dernière en conférence de presse en déplorant une «» et «», le transfert de Dro Fernandez n’est toujours pas bouclé. Pourtant, en théorie, il suffit de payer les 6 ME de sa clause libératoire et le jeune milieu de terrain rejoindra le PSG . Mais ces dernières heures, deux nouveaux éléments se confirment. Le club parisien discute bien avec le FC Barcelone au sujet de ce « transfert », et le milieu de terrain n’a pas trouvé d’accord avec Paris.

Dortmund arrive en force pour Dro

Pour Le Parisien, dont le journaliste Laurent Perrin s’est penché sur le dossier, il y a tout de même deux choses à rappeler. Dro Fernandez ne devrait pas avoir un impact sur le jeu du Paris SG cette saison, étant donné que c’est plus son potentiel que son niveau actuel qui intéresse Luis Enrique. Et devant ces hésitations, plusieurs clubs européens sont venus aux renseignements pour compliquer le dossier de sa signature. Même si le PSG est toujours en pole position, il va falloir se méfier.

« Les dirigeants estiment qu'ils n'ont pas besoin de se renforcer. Dro Fernandez représente une superbe opportunité, mais il ne vient pas pour changer le visage de l'équipe en février. C'est un pari sur l'avenir. Le transfert de Dro Fernandez est toujours en bonne voie mais en termes de mercato, tant qu'on ne voit pas une annonce officielle, il faut rester prudent. D'autres clubs sont sur le coup, notamment City et Dortmund, avec pour le club allemand un projet sportif sur mesure. Mais le fait que Dro Fernandez et Luis Enrique aient le même agent est un atout décisif pour Paris. S'il débarque, il va sans doute vite s'intégrer au système et à la philosophie du coach. C'est un milieu offensif, très à l'aise quand il évolue à gauche. Mais Luis Enrique saura exploiter au maximum sa polyvalence », a souligné le journaliste qui suit de près le Paris Saint-Germain.

La prudence est donc de nouveau de mise, alors que cette arrivée semblait bouclée. Qu’elle se réalise ou non, c’est de toute façon le seul mouvement prévu par le PSG dans le ses des arrivées pour cet hiver.