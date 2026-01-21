ICONSPORT_281577_0088

Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante

PSG21 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
2
Le PSG ne se laissera pas impressionner par la grosse offre de l'Atlético de Madrid pour Kang-In Lee. Paris déconseille aux Espagnols de revenir à la charge.
Le temps de jeu va se réduire pour certains joueurs du Paris Saint-Germain dans cette deuxième partie de saison. Une situation qui provoque un peu de mouvement au sein du club parisien. Et chez des clubs européens qui flairent la bonne affaire. C’est le cas de l’Atlético de Madrid qui a fait de Kang-In Lee sa grande priorité de l’hiver. Au point d’être déjà passé à l’offensive pour un joueur que les dirigeants madrilènes veulent convaincre de signer dès ce mois de janvier.
Si le Sud-Coréen pourrait se laisser tenter pour retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connait bien, le PSG ne l’entend pas de cette oreille. El Desmarque confirme que l’Atlético de Madrid a bien effectué une offre à hauteur de 40 millions d’euros pour récupérer l’ancien de Majorque. Mais la réponse du PSG risque bien de mettre un terme définitif à cette volonté de recruter le Sud-Coréen.
En effet, le club francilien a non seulement dit « non » à cette proposition, mais il a prévenu l’Atlético que ce n’était pas la peine de revenir à la charge avec une offre améliorée. De quoi calmer les ardeurs espagnoles, et cela ne ressemble pas à un coup de bluff.
La seule chose qui pourrait faire changer l’avenir de Lee, serait de voir le milieu offensif demander à quitter le PSG cet hiver. Dès lors, la donne serait changée mais comme l’explique El Desmarque, ce n’est pour le moment pas une volonté affichée officiellement par le Sud-Coréen. Surtout que Paris espère encore inverser la tendance dans ce dossier et parvenir à prolonger Lee pour lui permettre de s’inscrire sur le long terme, même si c’est avec un statut de remplaçant comme un certain Gonçalo Ramos.

Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

