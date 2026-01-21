Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante

Le PSG ne se laissera pas impressionner par la grosse offre de l'Atlético de Madrid pour Kang-In Lee. Paris déconseille aux Espagnols de revenir à la charge.

Le temps de jeu va se réduire pour certains joueurs du Paris Saint-Germain dans cette deuxième partie de saison. Une situation qui provoque un peu de mouvement au sein du club parisien. Et chez des clubs européens qui flairent la bonne affaire. C’est le cas de l’Atlético de Madrid qui a fait de Kang-In Lee sa grande priorité de l’hiver. Au point d’être déjà passé à l’offensive pour un joueur que les dirigeants madrilènes veulent convaincre de signer dès ce mois de janvier.

Si le Sud-Coréen pourrait se laisser tenter pour retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connait bien, le PSG ne l’entend pas de cette oreille. El Desmarque confirme que l’Atlético de Madrid a bien effectué une offre à hauteur de 40 millions d’euros pour récupérer l’ancien de Majorque. Mais la réponse du PSG risque bien de mettre un terme définitif à cette volonté de recruter le Sud-Coréen.

En effet, le club francilien a non seulement dit « non » à cette proposition, mais il a prévenu l’Atlético que ce n’était pas la peine de revenir à la charge avec une offre améliorée. De quoi calmer les ardeurs espagnoles, et cela ne ressemble pas à un coup de bluff.

La seule chose qui pourrait faire changer l’avenir de Lee, serait de voir le milieu offensif demander à quitter le PSG cet hiver. Dès lors, la donne serait changée mais comme l’explique El Desmarque, ce n’est pour le moment pas une volonté affichée officiellement par le Sud-Coréen. Surtout que Paris espère encore inverser la tendance dans ce dossier et parvenir à prolonger Lee pour lui permettre de s’inscrire sur le long terme, même si c’est avec un statut de remplaçant comme un certain Gonçalo Ramos.