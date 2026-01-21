ICONSPORT_275756_0004
Lucas Chevalier - PSG

PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

PSG21 janv. , 20:30
parEric Bethsy
2
Encore fautif contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Ligue des Champions, Lucas Chevalier a de quoi s’inquiéter. Le gardien du Paris Saint-Germain a perdu la confiance de son entraîneur Luis Enrique.
Héros du Trophée des Champions remporté face à l’Olympique de Marseille (1-1, 4-1 tab), Lucas Chevalier est vite retombé dans ses travers. Le gardien du Paris Saint-Germain accumule les erreurs depuis son arrivée l’été dernier. Et la liste de ses mésaventures s’est encore allongée mardi avec son mauvais renvoi à l’origine du deuxième but inscrit par le Sporting Portugal. De quoi s’interroger sur le niveau du Français et sur les motivations de Luis Enrique expliquées par le journaliste Laurent Perrin.
« Pourquoi avoir recruté Lucas Chevalier ? Parce que Luis Enrique le voulait absolument, parce qu'il possède la panoplie complète du gardien fait pour le style du PSG, notamment avec un jeu au pied rapide et efficace, a répondu notre confrère du Parisien dans un échange avec des supporters. Le problème, c'est que le Chevalier de Paris n'est pas le Chevalier de Lille. Il n'a plus la même spontanéité, plus la même présence, on le sent hésitant. Il lui faut du temps et de la confiance. Être gardien à Paris, c'est un métier différent. » Le successeur de Gianluigi Donnarumma peine à s’adapter. A tel point que le coach espagnol ne l’épargne plus comme il le faisait en début de saison.
Chevalier n'est plus protégé par Luis Enrique
- Laurent Perrin
« Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît, a rappelé le journaliste. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable. Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire. Par ses prestations, Chevalier alimente un débat que son entraîneur a tout fait pour éviter en début de saison en l'installant et en repoussant toute forme de concurrence. Je pense que l'équation a changé. Mais Safonov sera encore absent deux ou trois semaines. » L’international tricolore a encore le temps d’inverser la tendance.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_282770_0005
OL

L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout

ICONSPORT_281116_0070
PSG

Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé

ICONSPORT_271557_0050
Liga

Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté

ICONSPORT_282770_0177
OL

OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon

Fil Info

21 janv. , 22:30
L'OL sans défense à Berne, Fonseca a réponse à tout
21 janv. , 22:00
Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé
21 janv. , 21:30
Rashford offert au Barça, Man United est dégoûté
21 janv. , 21:00
OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon
21 janv. , 20:40
LdC : Programme TV et résultats de la 7e journée
21 janv. , 20:24
L1 : La commission de discipline clémente avec Del Castillo
21 janv. , 20:00
OM : De Zerbi veut trois stars, il lâche les noms
21 janv. , 19:56
OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Derniers commentaires

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Oui en face c'est pas bayeux et Angers

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Sur le banc y a toujours aubam , paixao rien est fini

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Liverpool ils vont mal en championnat mais en LDC tout va bien

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

Un mec couché ! Pour faire dodo

OM - Liverpool : les compos (21h sur Canal+)

En une mi-temps tt est possible mais quand je pense à ceux qui disait qu'angers était un bon échauffement avant Liverpool, yen a qui doute de rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading