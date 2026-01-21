PSG : Luis Enrique lâche officiellement Chevalier

Encore fautif contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Ligue des Champions, Lucas Chevalier a de quoi s’inquiéter. Le gardien du Paris Saint-Germain a perdu la confiance de son entraîneur Luis Enrique.

Héros du Trophée des Champions remporté face à l’Olympique de Marseille (1-1, 4-1 tab), Lucas Chevalier est vite retombé dans ses travers. Le gardien du Paris Saint-Germain accumule les erreurs depuis son arrivée l’été dernier. Et la liste de ses mésaventures s’est encore allongée mardi avec son mauvais renvoi à l’origine du deuxième but inscrit par le Sporting Portugal. De quoi s’interroger sur le niveau du Français et sur les motivations de Luis Enrique expliquées par le journaliste Laurent Perrin.

« Pourquoi avoir recruté Lucas Chevalier ? Parce que Luis Enrique le voulait absolument, parce qu'il possède la panoplie complète du gardien fait pour le style du PSG, notamment avec un jeu au pied rapide et efficace, a répondu notre confrère du Parisien dans un échange avec des supporters. Le problème, c'est que le Chevalier de Paris n'est pas le Chevalier de Lille. Il n'a plus la même spontanéité, plus la même présence, on le sent hésitant. Il lui faut du temps et de la confiance. Être gardien à Paris, c'est un métier différent. » Le successeur de Gianluigi Donnarumma peine à s’adapter. A tel point que le coach espagnol ne l’épargne plus comme il le faisait en début de saison.

Chevalier n'est plus protégé par Luis Enrique - Laurent Perrin

« Je pense qu'il n'est plus protégé puisque Luis Enrique avait titularisé Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, avec le succès qu'on connaît, a rappelé le journaliste. Pour Chevalier, ça reste compliqué. Il est trop irrégulier pour être fiable. Si Safonov ne s'était pas fracturé la main gauche, il aurait repris 2026 en tant que titulaire. Par ses prestations, Chevalier alimente un débat que son entraîneur a tout fait pour éviter en début de saison en l'installant et en repoussant toute forme de concurrence. Je pense que l'équation a changé. Mais Safonov sera encore absent deux ou trois semaines. » L’international tricolore a encore le temps d’inverser la tendance.