Doué oublié, Man City vient punir le PSG

Le PSG adore Désiré Doué mais n'a pas encore déclenché de négociations pour prolonger son contrat. Manchester City le sait et veut tenter le coup pour recruter le champion d'Europe français.

Le Paris Saint-Germain est un club qui a décidé de miser sur la jeunesse depuis l'arrivée de Luis Enrique. Parmi les recrues récentes parisiennes : Désiré Doué. S'il a eu un peu de mal au démarrage, l'ancien du Stade Rennais est vite monté en puissance jusqu'à devenir un incontournable de l'équipe du PSG . Désiré Doué vient d'ailleurs de remporter le Golden Boy, récompensant sa saison passée XXL et ses deux buts en finale de la Ligue des champions. Ses prouesses ne passent pas inaperçues en Europe puisque Manchester City est très chaud à l'idée de le recruter.

Manchester City ne lâche pas l'affaire

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues insistent pour séduire le crack français. Des approches auraient lieu depuis pas mal de semaines auprès de son entourage pour prendre la température. Il s'avère que Doué est intéressé par la perspective de rejoindre un jour la Premier League. Mais difficile de le voir quitter prochainement les champions d'Europe. Ces derniers, conscients de l'intérêt de City, voudront rapidement passer la seconde pour prolonger le contrat du natif d'Angers, qui expirera en juin 2029 pour ainsi augmenter son salaire. A noter qu'avant de prolonger Doué, Paris a d'autres priorités au niveau des prolongations de contrat.

La saison actuelle sera importante pour le joueur offensif du Paris Saint-Germain, qui est actuellement blessé. Le crack de 20 ans espère se lancer du mieux possible pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France mais aussi réitérer les exploits de l'exercice précédent avec le PSG.

Mais une chose semble claire, tant que Doué n'aura pas prolongé, Manchester City sera là pour tenter sa chance. Pep Guardiola adore son profil et le juge compatible avec son projet. Récemment, les Anglais ont en plus réussi à recruter Gianluigi Donnarumma en provenance de la capitale, ce qui doit donner un peu de confiance supplémentaire. Mais contrairement à ce qui était le cas pour l'Italien, le PSG ne veut pas se séparer d'un Doué à peine lancé et déjà si décisif.