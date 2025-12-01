psg desire doue forfait 3 a 4 semaines iconsport 269285 0366 398491

Doué oublié, Man City vient punir le PSG

PSG01 déc. , 22:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG adore Désiré Doué mais n'a pas encore déclenché de négociations pour prolonger son contrat. Manchester City le sait et veut tenter le coup pour recruter le champion d'Europe français.
Le Paris Saint-Germain est un club qui a décidé de miser sur la jeunesse depuis l'arrivée de Luis Enrique. Parmi les recrues récentes parisiennes : Désiré Doué. S'il a eu un peu de mal au démarrage, l'ancien du Stade Rennais est vite monté en puissance jusqu'à devenir un incontournable de l'équipe du PSG. Désiré Doué vient d'ailleurs de remporter le Golden Boy, récompensant sa saison passée XXL et ses deux buts en finale de la Ligue des champions. Ses prouesses ne passent pas inaperçues en Europe puisque Manchester City est très chaud à l'idée de le recruter.

Manchester City ne lâche pas l'affaire 

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues insistent pour séduire le crack français. Des approches auraient lieu depuis pas mal de semaines auprès de son entourage pour prendre la température. Il s'avère que Doué est intéressé par la perspective de rejoindre un jour la Premier League. Mais difficile de le voir quitter prochainement les champions d'Europe. Ces derniers, conscients de l'intérêt de City, voudront rapidement passer la seconde pour prolonger le contrat du natif d'Angers, qui expirera en juin 2029 pour ainsi augmenter son salaire. A noter qu'avant de prolonger Doué, Paris a d'autres priorités au niveau des prolongations de contrat.
La saison actuelle sera importante pour le joueur offensif du Paris Saint-Germain, qui est actuellement blessé. Le crack de 20 ans espère se lancer du mieux possible pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France mais aussi réitérer les exploits de l'exercice précédent avec le PSG.

Lire aussi

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré DouéLe PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué
Mais une chose semble claire, tant que Doué n'aura pas prolongé, Manchester City sera là pour tenter sa chance. Pep Guardiola adore son profil et le juge compatible avec son projet. Récemment, les Anglais ont en plus réussi à recruter Gianluigi Donnarumma en provenance de la capitale, ce qui doit donner un peu de confiance supplémentaire. Mais contrairement à ce qui était le cas pour l'Italien, le PSG ne veut pas se séparer d'un Doué à peine lancé et déjà si décisif.
1
Articles Recommandés
le psg bloque les departs de skriniar et asensio asensio 6 396366
PSG

PSG : Un joueur balance sur Luis Enrique

ICONSPORT_278179_0068
OM

« L’OM sera clutch en fin de saison » : Dossevi promet l'enfer au PSG

ogc nice florian maurice est decu du mercato iconsport 267539 0128 398338
OGC Nice

Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir

Fil Info

23:00
PSG : Un joueur balance sur Luis Enrique
22:30
« L’OM sera clutch en fin de saison » : Dossevi promet l'enfer au PSG
21:35
Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir
21:30
Cet OL a une âme, une légende fait son mea culpa
21:00
Balerdi bat un record inattendu à l'OM
20:30
PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage
20:00
Nice : Boga et Moffi agressés et en arrêt de travail !
19:49
CDF : Nice-ASSE et AJA-Monaco, les deux grosses affiches des 32es

Derniers commentaires

Nice réagit officiellement aux graves incidents de dimanche soir

Le club condamne ces actes ! waou quelle aide pour les joueurs ! Ne vous étonnez pas si les joueurs ne veulent plus jouer

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Et oui mais c'est Lyon il faut s'habituer ils doivent finir dans les places européennes pour sauver leur peau même s'ils n'ont pas le niveau

Doué oublié, Man City vient punir le PSG

Foot01, si vous n'avez pas marre de répéter les "informations" ou plutôt les fake news de Fichajes et des médias espagnols en général, nous en avons marre. Veuillez s'il vous plaît chercher les bonnes infos ailleurs qu'en Espagne.

PSG : Un joueur balance sur Luis Enrique

Lol

« L’OM sera clutch en fin de saison » : Dossevi promet l'enfer au PSG

Tt à fait raison avec Dossevi c'est pas en décembre k'on paye les musiciens c kan le ballon est fini c'est à dire en mai (fin de saison)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading