Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Sous contrat avec Paris jusqu’en 2029, Désiré Doué est déjà courtisé par les plus grands clubs européens. Le PSG ne fait pourtant pas de sa prolongation une priorité à court terme.

Après avoir trouvé un accord avec Willian Pacho pour une prolongation jusqu’en 2030, le Paris Saint-Germain souhaite sécuriser l’avenir de plusieurs autres de ses joueurs. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou encore Senny Mayulu font notamment l’objet de négociations avec le club parisien depuis plusieurs semaines. Le PSG espère pouvoir faire une annonce commune à court terme avec plusieurs prolongations officielles.

Désiré Doué ne devrait pas faire partie de ce package. Et pour cause, même si certains journalistes ont récemment annoncé que des négociations avaient lieu entre l’ancien Rennais et le PSG, ce n’est pas vraiment le cas selon l’insider Djamel. Sur X, celui qui est souvent bien informé sur l’actualité du club Bleu et Rouge a fait savoir que le dossier Désiré Doué n’était pas prioritaire aux yeux de la direction pour le moment.

« À l’instant T, il n’y a pas vraiment de discussions autour de Désiré Doué. Le PSG avance surtout sur des dossiers jugés prioritaires, comme Barcola, Dembélé, Ruiz, Mayulu ou encore Mbaye, tous concernés par des discussions contractuelles » a d’abord publié Djamel sur X avant de préciser. « Son contrat court jusqu’en 2029, contrairement aux dossiers que je cite dans mon tweet, donc ce n’est pas un dossier prioritaire pour le moment. Ça arrivera sûrement bientôt car il est très apprécié au club, mais à l’instant T il n’y a pas vraiment de discussion », a précisé l’insider parisien.

Doué, pas une priorité pour le PSG

Une information qui n’a rien de vraiment étonnante, ni inquiétante pour le PSG, même si les supporters aimeraient voir l’international français prolonger au plus vite afin que son avenir dans la capitale soit sécurisé. Pour rappel, plusieurs grands clubs européens tels que Manchester City ou encore le Real Madrid ont déjà été cités comme des écuries très chaudes pour accueillir Désiré Doué à l’avenir. Pas de quoi faire paniquer le Paris Saint-Germain, très serein sur la situation de son joueur avec un contrat aussi long qui court jusqu’en 2029.