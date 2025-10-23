vous vous fichez de notre gueule nasser al khelaifi craque iconsport 267396 0726 398414

Des clubs européens dénoncent le PSG, que fait l'UEFA ?

PSG23 oct. , 21:00
parQuentin Mallet
Normalement dans l'obligation d'attribuer au moins 5% de la capacité totale de son stade aux supporters adverses en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne respecte pas totalement ce règlement. Une situation qui agace la presse britannique.
En Angleterre, il devient de plus en plus difficile de comprendre comment le Paris Saint-Germain peut bénéficier d'un tel écart au règlement. L'UEFA prévoit en effet que chaque club qui joue un match de Ligue des champions doit allouer 5% de la capacité totale de son stade aux supporters adverses. Dans le cas du champion d'Europe en titre, sur les quelque 48 000 places disponibles, il devrait y avoir environ 2400 billets attribués aux visiteurs.
Mais le PSG n'ouvre systématiquement que 2000 places à ces derniers. À l'origine, c'est une directive de sécurité des autorités parisiennes, applicable à tous les matchs européens disputés au Parc des Princes, qui a instauré cette limite. Mais dans les faits, Paris ne respecte pas la règle des 5%, ce qui agace profondément la presse britannique et les supporters concernés.

Le PSG enfreint les règles de l'UEFA

The Mag, média basé à Newcastle, va même assez loin en accusant le PSG et les autorités locales d'avoir conjointement organisé un coup monté pour réduire légalement le nombre de supporters adverses dans l'enceinte du Parc des Princes. « Il s'agit du club le plus riche de France, situé dans la ville la plus riche de France, qui affirme ne pas pouvoir accueillir en toute sécurité plus de 2 000 supporters visiteurs. Ce qui est contraire au règlement des compétitions de l'UEFA », lit-on. Pour rappel, la réception de Newcastle en novembre 2023 avait déjà posé problème aux supporters qui n'avaient justement pas pu bénéficier du règlement concernant les 5% de places qui leur étaient dues.
« Le PSG est le tenant du titre de la Ligue des champions. Pourtant, ils enfreignent les règles de l'UEFA depuis des années et continuent de le faire. Si le PSG/Paris n'est pas capable d'accueillir en toute sécurité plus de 2 000 supporters visiteurs, il ne devrait pas être autorisé à accueillir des matchs de Ligue des champions. C'est une véritable plaisanterie qu'un club comme le PSG puisse refuser de se conformer à la maigre règle des cinq pour cent pour les supporters visiteurs », accuse The Mag. En attendant, l'UEFA ne donne pas l'impression que cette situation lui pose problème, tandis que le PSG continue d'en profiter.
Derniers commentaires

PSG : Le scandale Zabarnyi déjà réglé

C’est tout à fait ça..très bien vu

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

je trouve scandaleux le rouge des portugais. Le marseillais fait exprès de tomber au contact.

TV : OL - Bâle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nn ce sera les Young Boys de Bern

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo a Lyon ça fait plaisir !

EL : L'OL poursuit son sans-faute

Bravo même si on a souffert dans le dernier quart d'heure mais victoire amplement méritée 💪💪

