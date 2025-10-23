Beraldo à la porte, le PSG a trouvé son remplaçant en L1

Déçu du rendement de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à son départ. Le club de la capitale a déjà commencé à préparer sa succession puisque le conseiller sportif Luis Campos suit attentivement la progression du jeune Tylel Tati au FC Nantes.

Une nouvelle vague de prolongations se prépare au Paris Saint-Germain . Sauf revirement de situation, elle pourrait bientôt débuter avec celle de Willian Pacho. Le défenseur central donne entière satisfaction depuis son arrivée à l’été 2024. Pour la direction francilienne, l’international équatorien mérite amplement une revalorisation salariale… mais aussi un concurrent plus menaçant. L’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’est absolument pas inquiété par le décevant Lucas Beraldo, ni par le Français Lucas Hernandez qui n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

C’est pourquoi le Paris Saint-Germain va tenter de s’offrir un nouveau défenseur central gauche, annonce le quotidien catalan Sport, qui révèle même une piste actuellement à l’étude. Le champion d’Europe suit effectivement la progression de Tylel Tati avec le FC Nantes. Le Canari seulement âgé de 17 ans est l’une des révélations du début de saison en Ligue 1. Si l’on excepte le match à Brest (0-0) le 4 octobre dernier, l’international U18 tricolore a débuté tous les matchs de son club formateur. C’est dire à quel point l’entraîneur Luis Castro lui fait confiance, au risque de l’exposer aux regards des grosses écuries européenne.

Car le Paris Saint-Germain n’est pas la seule équipe attentive à l’éclosion du jeune talent. Il y a quelques jours, on parlait également d’un intérêt du FC Barcelone. De quoi envisager une grosse vente pour le FC Nantes qui vient de prolonger le contrat de Tylel Tati jusqu’en 2028. Pour le moment, Transfermarkt estime seulement sa valeur à 6 millions d’euros. Mais en cas de vente, le président nantais Waldemar Kita ne s’en contentera probablement pas.