Beraldo à la porte, le PSG a trouvé son remplaçant en L1

en lisant ton vomi sur tous les articles sur ce match, oui car pas un seul n echappe a ta dob verbale, tu n arrives pas a dire que le premier jaune , il est à 2,5M et que le ballon part fort. a aucun moment il ne peut enlever sa main. mais en parlant d ego surdimentionné, je pense que ta haine et ta debilité sont a un niveau stratospherique. trouves toi une occupation qui ne joue pas sur ton intellect de babouin....
Quand tu n'a pas les moyens d'acheter tu te fais prêter des joueurs. Marseille fait avec ses moyens En prêt tu as Medina, wheah, O'Riley, Verminenen et pavard. O'Riley n'ayant pas d'OA Hendrick serait un rajout de plus aux prêts. Mais ce serait un bon ajout au pire tu ne risques rien pour l'OM
es qu il a fait ses changements a la mi tps, j ai dit a mes potes, c est fini on va perdre. ça n a pas loupé. j aurais sorti Weah pour Murillo point barre. le reste je changeais rien. Là on sortait plus de notre camp. c etait previsible Au pire tu fais une def a 4. un milieu a 3 et 2 att. ou. 441.... pas 9. 1
absolument sur tous les articles de l OM. t es malade mec. consulte.... t as un probleme
Bravo Johnny. beau travail
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🔴 NOTICIA SPORT 🔥 Luis Enrique reanima el mercado: el PSG, atento al central del futuro 🧐 El campeón de Europa pretende apuntalar el centro de la defensa con un perfil zurdo que compita con William Pacho ✍️ @I0N4 sport.es/es/noticias/fu…