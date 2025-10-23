Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

Assez d'accord avec cette analyse. En début de seconde on était déjà trop bas. Et la rentrée d'O'Riley que pourtant j'aime bien n'a pas amélioré les choses. Je ne parle même pas de celle de Gomes... J'ai été très surpris que Vermeeren sorte.
Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco
Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées
Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.
Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances
ℹ️🔴🔵 « On a eu beaucoup d'opportunités d'investir. On a choisi Paris car on aime la France, Paris est la plus belle ville du monde. On a acheté le club 70 millions d'euros, on a investi, avec encore le centre d'entraînement. » « Il y a un an et demi, le club, sans le stade,