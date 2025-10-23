ICONSPORT_273300_0006

Le Qatar fixe le prix du PSG, c'est gigantesque

23 oct.
par Corentin Facy
Présent cette semaine à la Sorbonne pour donner une conférence, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur les raisons de l’arrivée du Qatar en France et sur la valeur du PSG 14 ans après l’arrivée de QSI.
En quête du Graal absolu depuis plus de dix ans, le Paris Saint-Germain a enfin gagné la Ligue des Champions la saison dernière. La récompense ultime pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a profité d’une conférence donnée à la Sorbonne cette semaine pour faire un petit bilan des 14 années du Qatar en France. Acclamé à son entrée dans l’amphithéâtre, le président du PSG a notamment révélé pourquoi QSI avait choisi Paris au moment d’investir massivement dans le football.
« On a eu beaucoup d'opportunités d'investir. On a choisi Paris car on aime la France, Paris est la plus belle ville du monde. On a acheté le club 70 millions d'euros, on a investi, avec encore le centre d’entraînement » a notamment lancé Nasser Al-Khelaïfi, lequel s’est également exprimé sur la valorisation du club. Acheté moins de 100 millions d’euros en 2011, il vaut aujourd’hui plus de 5 milliards d’euros selon le patron du Paris Saint-Germain.

Le PSG valorisé à plus de 5 milliards d'euros

« Il y a un an et demi, le club, sans le stade, était valorisé autour de 5 milliards d'euros, sans doute plus aujourd'hui. On a fait entrer des acteurs au capital. Et on a un top management. La méthode et la philosophie du club vient du collectif. L'envie de se battre pour les autres. C'est la mentalité qu'on a construite, travailler pour les autres. Avec le meilleur coach du monde, les meilleurs supporters. Il y a quelques années, on disait ''Dream bigger''. On a arrêté, car on ne voulait pas que du rêve. J'étais sûr qu'on allait gagner ce trophée si spécial » a expliqué, dans des propos rapportés par L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi devant les étudiants de la Sorbonne.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploserPSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser
Un discours plein d’ambitions et qui démontre que l’investissement du Qatar à Paris est parti pour durer. Ce dont on ne peut pas vraiment douter, notamment au vu de l’acharnement que démontre QSI à l’idée d’acheter le Parc des Princes, ou de construire son propre stade à l’avenir. Un chantier qui fera grossir encore davantage la valeur marchande du club parisien dans les années qui viennent. 
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

Assez d'accord avec cette analyse. En début de seconde on était déjà trop bas. Et la rentrée d'O'Riley que pourtant j'aime bien n'a pas amélioré les choses. Je ne parle même pas de celle de Gomes... J'ai été très surpris que Vermeeren sorte.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances

